Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokaturze

Posłowie pracują nad zmianą przepisów prawa o adwokaturze, które przewidują m.in. wprowadzenie kary ograniczenia wolności za bezprawne posługiwanie się tytułem zawodowym i zniesienie obowiązku organizowania zastępstwa do prowadzenia spraw, nawet w czasie krótkiego urlopu.

Publikacja: 23.10.2025 08:50

Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokaturze

Nadia Senkowska

– Ta nowelizacja ma doprowadzić do dostosowania przepisów do otaczającej nas rzeczywistości, wzmacniając niezależność adwokatury jako samorządu zawodu zaufania publicznego i umożliwiając mu sprawne działanie – uważa adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jak podkreśla, rozwiązania zgłoszone przez NRA – uwzględnione w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, przygotowanej w toku prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – mają na celu wyeliminowanie z tego kluczowego dla przedstawicieli zawodu aktu prawnego „nieżyciowych rozwiązań”, bezpośrednio ich dotyczących. Przykłady? – Jednym z nich jest choćby konieczność zapewnienia zastępstwa w przypadku krótkiego nawet urlopu, co – z powodu różnego sposobu interpretacji tego przepisu przez sądy – jest dziś realnym problemem – uzasadnia prezes NRA.

Nowe przepisy ustawy o adwokaturze: ułatwienia dla zdających na aplikację, zadania dla samorządu, zakaz bezprawnego posługiwania się tytułem 

Projekt przewiduje również wprowadzenie przepisu karnego, zakazującego osobie nieuprawnionej posługiwania się tytułem zawodowym „adwokat”, pod groźbą kary ograniczenia wolności i kary grzywny – do 50 tys. zł. – To rozwiązanie mające na celu ochronę nie tylko samego tytułu zawodowego, ale przede wszystkim obywateli – argumentuje prezes NRA.

Projekt zawiera wiele zmian dotyczących usprawnienia działania samorządu, określających jego zadania, źródła finansowania czy działania samych organów adwokatury. Zdalnie – ale też stacjonarnie lub hybrydowo – obradować będą mogły organy samorządu, a uchwały być podejmowane w trybie obiegowym. 

Jasno określone zostaną też kompetencje samej NRA, te dotyczące funkcjonowania samorządu – uwzględniona zostanie choćby możliwość wprowadzenia zryczałtowanej opłaty za wpis na listę adwokatów, podstawy do uchwalenia zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu czy możliwość zawierania umowy generalnej ubezpieczenia OC.

W projekcie ustawy: uporządkowanie zasad współpracy aplikantów z adwokatami, jasna definicja pomocy prawnej 

Doprecyzowane zostanie też pojęcie świadczenia pomocy prawnej – przy zaznaczeniu, co wchodzi w jej zakres, ale też przy jednoczesnym pozostawieniu tego katalogu niezamkniętym. Nowa ustawa to też szereg różnych uproszczeń proceduralnych, np. skrócenie wymaganego przepisami terminu, w którym można rozpocząć działalność zawodową w siedzibie adwokata – z 30 do trzech dni, czy wprowadzenie doręczeń elektronicznych w postępowaniach dyscyplinarnych.

Usystematyzowane zostaną też zasady współpracy aplikantów z adwokatami m.in. w kwestii pism, które ci pierwsi mogą podpisywać, jeśli zastępują ich w sądzie. Ułatwienia przewidziano też dla zdających dopiero egzaminy na aplikację, bo komisje je przeprowadzające zasiądą w każdej izbie adwokackiej, a nie tylko tych wyznaczonych, jak dzisiaj. 

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Źródło: rp.pl

Adwokaci Sejm legislacja

e-Wydanie