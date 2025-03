To główne ustalenia zakończonego w sobotę posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej. O pomyśle powołania ogólnopolskiego samorządu aplikantów adwokackich pisaliśmy już na łamach „Rz” w grudniu zeszłego roku. Do jego zadań należeć ma przede wszystkim przedstawianie postulatów dotyczących szkolenia aplikanckiego (w tym m.in. co do okresowej oceny jego przebiegu), podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji ogólnopolskich konkursów, konferencji i szkoleń́ dodatkowych, ale też działalności kulturalnej, integracyjnej i sportowej. Ma on również zwiększać świadomość przyszłych prawników w kwestii ich praw i obowiązków.

Reklama

– Samorząd aplikantów będzie istniał nie tylko tak jak dotychczas, w izbach adwokackich, ale także na poziomie ogólnopolskim. Aplikanci wybiorą go między sobą jeszcze w tym roku, po ukonstytuowaniu się nowych samorządów aplikanckich we wszystkich izbach – podkreśla Przemysław Rosati, prezes NRA. – Ten krok potwierdza, że adwokatura to w pełni samorządna organizacja – dodaje.

– Piłka jest teraz po stronie NRA, to od niej zależy, ile czasu zajmie wykonanie tej uchwały. Musimy się zebrać jako przedstawiciele aplikantów z 24 izb adwokackich i wybrać trzy osoby do kierowania ogólnopolskim samorządem: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Nowa instytucja właściwie wymaga przedstawiciela z każdej izby, i to bardzo cieszy – mówi Miłosz Kołcz-Otwinowski, przewodniczący samorządu aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej.

Doprecyzowanie zasad wydalania z zawodu. Czynność materialno-techniczna dziekana, a nie uchwała ORA

Na posiedzeniu przyjęto też zmiany w regulaminie działania izb adwokackich dotyczące wykonywania kary wydalenia z adwokatury. Nowelizacja ta przesądza, że to dziekan wykonuje orzeczoną karę wydalenia z adwokatury, bez konieczności podejmowania uchwały przez okręgową radę