Powstanie ogólnopolski samorząd aplikantów. NRA przyjęła projekt

– Wciąż są aplikanci zatrudniani bez żadnej umowy, z wynagrodzeniem rzędu 1000 zł miesięcznie lub płaconym pod stołem. Muszą się rejestrować jako bezrobotni, by mieć w ogóle tytuł do ubezpieczenia. Inne problemy dotyczą jakości szkolenia, zwolnień aplikantów z opłaty. Czasem pojawia się też konieczność interwencji u dziekana w konkretnej sprawie. Szczególnie w mniejszych izbach zdarza się, że aplikanci boją się sygnalizować problemy, bo wiadomo, że środowisko nie jest duże. Tu mógłby wkraczać samorząd, by wesprzeć kolegów interwencją, radą czy informacją – podsumowuje Patryk Regliński.

– To duża wartość, bo aplikanci z różnych części Polski mają bardzo różne doświadczenia – wskazuje z kolei Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. – Niektóre działania są charakterystyczne dla dużych izb, inne znów tylko dla mniejszych. Przykładowo różnice występują w kwestii wynagradzania aplikantów – w niektórych izbach standardem jest, że aplikant dostaje wynagrodzenie za pracę u patrona, w innych jest ono incydentalne albo wiąże się z konkretnymi działaniami. Różnie jest to też przez aplikantów oceniane, dlatego dobrze, by mogli oni wypracować wspólne stanowisko. Różnice występują też w dostępie do szkolenia, bo choć ogólne przedmioty są takie same, to każda izba ma własną specyfikę, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe. W większych izbach jest też większa dostępność prowadzących zajęcia, w mniejszych nie zawsze można ich znaleźć – podsumowuje.