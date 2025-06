Obawy, że dopuszczenie umowy o pracę doprowadzi do połączenia z radcami prawnymi wybrzmiewały w wielu wypowiedziach. Bartosz Tiutiunik przypomniał, że groźba ta jest realna, a w 2023 r. pojawił się nawet projekt w tej kwestii. Inni przeciwnicy uchwały argumentowali, że praca na etacie naruszałaby niezależność adwokatów, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami tego zawodu.

Jowita Grochowska, dziekan izby białostockiej, wskazała zaś, że zasiłek macierzyński zależy od wysokości dochodów i opłacanych składek, które można płacić dobrowolnie, także prowadząc własną działalność gospodarczą. Zaznaczyła też, że migracja między zawodami odbywa się w obie strony i tak jak adwokaci odchodzą do radców, tak i radcy do adwokatów.

Etat dla adwokata. Niewielkie zainteresowanie ankietą

Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA wskazała z kolei, że zainteresowanie dopuszczeniem pracy na umowie o pracę jest w palestrze niewielkie, gdyż podczas konsultacji w tej sprawie, na 23 tys. adwokatów, do których wysłano zapytanie, NRA otrzymała jedynie ok. 40 odpowiedzi. Bartosz Przeciechowski, dziekan ORA w Lublinie, proponował rozwiązanie kompromisowe, by adwokat mógł pracować na etacie u innego adwokata (albo radcy prawnego), ale nie u podmiotów zewnętrznych. Byłoby to bliskie koncepcji adwokackiej umowy o współpracę, opracowanym w minionej kadencji przez Instytut Legislacji.

Finalnie większość, bo aż 180 delegatów w głosowaniu tajnym opowiedziało się przeciw uchwale. 86 było za, a 13 wstrzymało się od głosu.