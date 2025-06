Czym jeszcze zajmie się Krajowy Zjazd Adwokatury?

Prócz wyboru prezesa i członków NRA, a także innych kluczowych funkcji, jak rzecznik dyscyplinarny adwokatury czy prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zjazd zajmie się też licznymi projektami uchwał. Mogą one zobowiązać NRA do podjęcia działań w celu doprowadzenia do uregulowania takich kwestii, jak zasady świadczenia pomocy prawnej odpłatnie i nieodpłatnie, prawo adwokata do urlopu i tzw. wakacji sądowych.

Inne postulaty dotyczą np. wsparcia adwokatów w walce z hejtem w sieci, wprowadzenia parytetu płci w organach kolegialnych samorządu, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej w celu promocji zawodu czy też powołania rzecznika praw adwokata. Poruszona zostanie też kwestia dopuszczenia możliwości pracy adwokatów na podstawie umowę o pracę czy stworzenia jednolitego systemu pomocy prawnej z urzędu, obejmującego też nieodpłatną pomoc prawną.