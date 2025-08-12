Aktualizacja: 12.08.2025 17:10 Publikacja: 12.08.2025 16:58
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
W czasie 22-miesięcznej wojny życie straciło już ponad 180 palestyńskich reporterów. To dane Komitetu Ochrony Dziennikarzy (CPJ) z siedzibą w USA. Źródła palestyńskie podają liczbę ofiar niemal dwa razy wyższą. Dla porównania, w czasie trwającej niemal dwa razy dłużej rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 24 dziennikarzy po obu stronach.
Ostatnimi ofiarami celowego izraelskiego ataku jest piątka dziennikarzy katarskiej stacji Al-Dżazira. Są to Palestyńczycy pracujący w Gazie. W niedzielę zginął tam popularny dziennikarz katarskiej telewizji Anas asz-Szarif w namiocie służącym za prowizoryczne studio wraz z czwórką swych kolegów.
Asz-Szarif stał się w ostatnim czasie twarzą programów informacyjnych z Gazy. Był często na pierwszej linii frontu i zdaniem wielu palestyńskich reporterów był najbardziej odważnym z nich. Według izraelskiej armii pełnił funkcję dowódcy komórki Hamasu i „odpowiadał za przeprowadzanie ataków rakietowych na ludność cywilną Izraela i siły wojskowe”. Miał się wypowiadać pozytywnie o ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku.
Czytaj więcej
Od początku wojny w Gazie nie było takich nacisków na Izrael, by ją natychmiast zakończyć. I pows...
Al-Dżazira odrzuca wszelkie oskarżenia tego rodzaju. Asz-Szarif nie był zresztą pierwszym zabitym w celowym ataku reporterem, podejrzewanym przez Izrael o przynależność do Hamasu. Jeden z zabitych palestyńskich dziennikarzy miał zostać – zdaniem izraelskiej armii – członkiem Hamasu w wieku 10 lat. Gdyby palestyńscy dziennikarze angażowali się rzeczywiście bezpośrednio w działania wojenne, nie podlegaliby ochronie prawa międzynarodowego. Ale o tym, kto ma związki z Hamasem, decyduje arbitralnie izraelska armia.
Zdaniem CPJ 26 reporterów w Gazie padło ofiarą celowych zabójstw, które nie są niczym innym jak morderstwami. Wszystko to dzieje się w określonych warunkach – Izrael stara się zablokować wszelkie doniesienia o skutkach swych działań. Żadna organizacja medialna nie otrzymała zgody na wysłanie do Gazy swoich korespondentów.
Czytaj więcej
Izraelski rząd nasila działania wojenne w Strefie Gazy i grozi Libanowi. Nasila też walkę z przec...
Dotyczy to zarówno mediów zagranicznych, jak i izraelskich. Są tam wprawdzie wyselekcjonowani dziennikarze izraelscy akredytowani przy dowództwie armii, lecz ich materiały dotyczą jedynie wydarzeń militarnych bez najmniejszych wzmianek o tym, czego naprawdę doświadczają dwa miliony mieszkańców Gazy.
Armia organizuje także wyprawy zagranicznych i izraelskich dziennikarzy do Gazy, ale nie mają oni żadnych możliwości kontaktu z ludnością palestyńską. W tej sytuacji bezpośrednie informacje z Gazy docierają na świat za pośrednictwem nie tylko Al-Dżaziry, ale także mediów społecznościowych oraz funkcjonariuszy organizacji humanitarnych.
Równocześnie krytyczne oceny i opinie pod adresem rządu spotykają się z represjami władz w samym Izraelu. Liberalny i krytyczny od lat wobec Beniamina Netanjahu dziennik „Haarec” został ostatnio pozbawiony rządowych ogłoszeń. W urzędach publicznych zakazano także prenumeraty gazety pod pretekstem, że informacje i publicystyka „Haareca” służy interesom Hamasu.
Zabity w niedzielę dziennikarz Asz-Szarif nie miał złudzeń co do swego losu i podejrzewał, że wcześniej czy później stanie się celem izraelskich rakiet, co napisał w swym dzienniku nawet kilka dni przed ostatecznym atakiem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W czasie 22-miesięcznej wojny życie straciło już ponad 180 palestyńskich reporterów. To dane Komitetu Ochrony Dziennikarzy (CPJ) z siedzibą w USA. Źródła palestyńskie podają liczbę ofiar niemal dwa razy wyższą. Dla porównania, w czasie trwającej niemal dwa razy dłużej rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 24 dziennikarzy po obu stronach.
Ostatnimi ofiarami celowego izraelskiego ataku jest piątka dziennikarzy katarskiej stacji Al-Dżazira. Są to Palestyńczycy pracujący w Gazie. W niedzielę zginął tam popularny dziennikarz katarskiej telewizji Anas asz-Szarif w namiocie służącym za prowizoryczne studio wraz z czwórką swych kolegów.
W ostatnich dniach Rosjanie w obwodzie donieckim wdarli się co najmniej na 10 km w głąb kontrolowanego przez Ukr...
Przywódcy 26 państw Unii Europejskiej uzgodnili w nocy wspólne stanowisko, w którym „z zadowoleniem” przyjęli wy...
Koordynator Działań Rządu na Terytoriach (COGAT), jednostka resortu obrony Izraela odpowiedzialna za wdrażanie i...
Ukraina może zgodzić się na zaprzestanie walk i oddanie terytoriów już zajętych przez Rosję w ramach planu pokoj...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że zarówno Ukraina, jak i Rosja będą musiały odstąpić so...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas