W czasie 22-miesięcznej wojny życie straciło już ponad 180 palestyńskich reporterów. To dane Komitetu Ochrony Dziennikarzy (CPJ) z siedzibą w USA. Źródła palestyńskie podają liczbę ofiar niemal dwa razy wyższą. Dla porównania, w czasie trwającej niemal dwa razy dłużej rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 24 dziennikarzy po obu stronach.

Reklama Reklama

Ostatnimi ofiarami celowego izraelskiego ataku jest piątka dziennikarzy katarskiej stacji Al-Dżazira. Są to Palestyńczycy pracujący w Gazie. W niedzielę zginął tam popularny dziennikarz katarskiej telewizji Anas asz-Szarif w namiocie służącym za prowizoryczne studio wraz z czwórką swych kolegów.

Kim był zabity w niedzielę przez Izraelczyków Anas asz-Szarif?

Asz-Szarif stał się w ostatnim czasie twarzą programów informacyjnych z Gazy. Był często na pierwszej linii frontu i zdaniem wielu palestyńskich reporterów był najbardziej odważnym z nich. Według izraelskiej armii pełnił funkcję dowódcy komórki Hamasu i „odpowiadał za przeprowadzanie ataków rakietowych na ludność cywilną Izraela i siły wojskowe”. Miał się wypowiadać pozytywnie o ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku.