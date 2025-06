Co ma pan na myśli?

Kluczowy jest art. 180 ust. 5 konstytucji. Zgodnie z nim w razie zmiany ustroju sądów albo granic okręgów sądowych, wolno przenosić sędziego do innego sądu lub w stan spoczynku. Zatem uproszczenie struktury sądownictwa, przy jednoczesnej cyfryzacji sądów i wprowadzeniu jednolitego statusu sędziego, otwiera możliwość swoistego uzdrowienia statusu osób, które zostały powołane na stanowiska sędziowskie po 2017 r. w procedurze przed KRS powoływaną przez polityków.

W jaki sposób te propozycje mają rozwiązać problem związany ze statusem tzw. neosędziów?

Przeformatowanie struktury sądownictwa pozwoli zapewnić dosłowny dostęp obywatela do wymiaru sprawiedliwości. Da też szansę na stworzenie sprawnych i dobrze przygotowanych organizacyjnie sądów, po to żeby udrożnić postępowania sądowe w Polsce. Uważam, że rozwiązanie to znajdzie poparcie prezydenta Karola Nawrockiego. Co równie ważne utworzenie jednolitego statusu sędziowskiego i uproszczenie struktury sądów otwiera przestrzeń do uporządkowania wadliwych nominacji sędziowskich po 2017 r. Bowiem zmiana ustroju albo granic okręgów sądowych upoważnia do przenoszenia sędziego do innego sądu albo w stan spoczynku. To będzie przestrzeń do tego, żeby prawidłowo ukształtowana KRS z udziałem prezydenta, bo to on wręcza nominacje sędziowskie, przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie w nowej strukturze sądowej i zbadała czy każdy z kandydatów spełnia wymagane prawem przesłanki do pełnienia urzędu sędziego włącznie z przesłanką nieskazitelnego charakteru. Polska konstytucja przewiduje taką procedurę i uważam, że należy po nią sięgnąć.

Czy to jest pański plan na uzdrowienie polskich sądów?

Tak, to jest propozycja, nad którą należy się poważnie zastanowić. Biorąc bowiem pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi prezydenta elekta nie ma szans na to, żeby zrealizować reformy zapowiadane do tej pory przez ministra sprawiedliwości. Trzeba zatem spojrzeć na to realnie i poszukiwać innych dróg naprawy wymiaru sprawiedliwości. I to jest właśnie ta alternatywna droga, na realizację której mógłby zgodzić się prezydent Nawrocki.