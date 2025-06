Wotum zaufania i exposé – każda partia dokłada swoje cegiełki

Co do samego exposé, to ma ono nakreślać plan na kolejne dwa i pół roku – aż do wyborów parlamentarnych w 2027 r. Ma składać się z części-wkładów koalicjantów Platformy, a jego omówieniu poświęcono niedawne spotkania liderów koalicji. Ostatnie odbyło się w poniedziałek wieczorem. Na czym zależy koalicjantom? Lewica stawia na trzy sprawy, o czym mówił m.in. jej lider Włodzimierz Czarzasty: społeczne budownictwo mieszkaniowe, ustawa „bezpieczny senior” oraz kwestie dotyczące rynku pracy, m.in. zakaz bezpłatnych staży oraz kluczowa zmiana dotycząca wliczania do stażu pracy samozatrudnienia na JDG oraz pracy na umowie zlecenia. Społeczne budownictwo mieszkaniowe to flagowy projekt ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, który przeszedł już przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Z kolei zarząd Polski 2050 wystosował otwarty list do premiera Donalda Tuska zawierający ich postulaty programowe: odpartyjnienie mediów publicznych, profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, mieszkalnictwo (inwestycje w mieszkania na tani wynajem), zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Tymczasem PSL stawia – co przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz – na kwestie dotyczące gospodarki i bezpieczeństwa.

Rekonstrukcja rządu. Jest nazwisko potencjalnego rzecznika

Co ze zmianami w rządzie? Na pierwszy ogień pójdzie najpewniej stanowisko rzecznika. Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że prawdopodobnie będzie to polityk PO, a nie dziennikarz czy PR-wiec. Premier Tusk ma postawić na kogoś z młodszego pokolenia w partii. I tu najczęściej pojawia się nazwisko wiceministra kultury Macieja Wróbla, posła na Sejm, a wcześniej m.in. dziennikarza. Żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Kwestia powołania rzecznika była od miesięcy wskazywana – m.in. przez Szymona Hołownię – jako konieczność, by poprawić politykę komunikacyjną rządu.

Kolejna warstwa to zmiany personalne. Premier zapowiedział już indywidualne rozmowy z ministrami. Kto jest pierwszy w kolejce do pożegnania z rządem? W tym miejscu nasi rozmówcy z rządu często wskazują na szefową resortu klimatu i środowiska, Paulinę Hennig-Kloskę. Ciemne chmury gromadzą się też nad ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Zagrożony dymisją jest również Czesław Siekierski, szef resortu rolnictwa (miałby go zastąpić jeden z polityków PSL, czyli resort pozostałby u ludowców, którzy liczą, że ich „stan posiadania” w resortach się nie zmieni). Cały czas też otwarta pozostaje sprawa resortu zdrowia. Na giełdzie nazwisk jest już nazwisko senator Agnieszki Gorgoń-Komor jako następczyni minister Izabeli Leszczyny. „Rzeczpospolita” pisała już o likwidacji takich ministerstw jak resort równości i pomysłach, by Katarzyna Kotula weszła ze swoim doświadczeniem do jednego z dużych ministerstw. Co ciekawe, z różnych źródeł usłyszeliśmy też, że do rządu mogłaby wejść marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, zastępując Hannę Wróblewską w roli ministra kultury i dziedzictwa narodowego.