Kim jest Andrzej Domański i jak trafił do polityki?

Andrzej Domański urodził się w 1981 roku Krakowie, był związany z tamtejszym Uniwersytetem Ekonomicznym. Do polityki wszedł płynnie ze świata biznesu i rynków kapitałowych. Był m.in. wiceszefem think tanku PO – Instytutu Obywatelskiego. W 2019 roku bez powodzenia kandydował z Krakowa do Sejmu. W 2023 roku dostał się do niego z okręgu warszawskiego. I został o razu szefem jednego z najważniejszych resortów.

Bycie ministrem finansów to z jednej strony niewdzięczna, z drugiej – perspektywiczna funkcja. Szefami MF byli np. Marek Belka czy Mateusz Morawiecki, którzy później zostali premierami. Niewdzięczna – bo minister finansów skazany jest na blokowanie wielu pomysłów innych resortów. W rządzie obecnej koalicji 15 października to zadanie szczególnie trudne, bo każdy z koalicjantów ma swoje własne ambicje, plany i elektoraty.

Jak Domańskiego widzą koalicjanci? „Nie jest ortodoksyjnym liberałem”

Jednak gdy rozmawiamy o Domańskim z koalicjantami, to paradoksalnie nie szczędzą mu pochwał. – Można z nim rozmawiać. Pilnuje twardo wydatków, ale porozumienie z nim jest możliwe – chwali Domańskiego jeden z polityków koalicji. – Nie jest też ortodoksyjnym liberałem, czuje dzisiejsze trendy – dodaje drugi. W rządzie Domański jest też szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM), jednego kluczowych organów w przygotowywaniu rządowych projektów ustaw. Z naszych rozmów wyłania się obraz instytucji, której obrady to nierzadko bardzo długie, ale merytoryczne dyskusje nad kolejnymi projektami ustaw między ministrami z różnych partii.

O ile koalicjanci mają o Domańskim raczej dobre zdanie, to zupełnie inaczej widzą w rządzie jego zastępczynię, wiceminister finansów Hannę Majszczyk, jedną z najbardziej doświadczonych urzędniczek, od lat zajmującą się budżetem. „Minister Majszczyk urzęduje w gabinecie 2306 na drugim piętrze gmachu przy Świętokrzyskiej. Można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych gabinetów w kraju” – tak o roli Majszczyk pisali Michał Majewski i Paweł Reszka w „Rzeczpospolitej” już w 2011 roku. Uchodzi ona za osobę bezkompromisową – w tym sensie, że w praktyce żadne kompromisy z nią nie są możliwe do osiągnięcia. To sprawia, że Majszczyk pełni w skomplikowanych negocjacjach zdecydowanie inną rolę niż Domański.

Oczekiwania wobec szefa MF są ogromne, z różnych stron, bo ma je każda branża. Np. sektor budowlany. – Po pierwsze, branża oczekuje, że resort finansów znajdzie środki na waloryzację kontraktów drogowych, które w wyniku rekordowego wzrostu kosztów budowy, spowodowanego wojną w Ukrainie, generują dla firm budowlanych ogromne straty finansowe – wylicza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Damian Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). – Po drugie, rynek apeluje o stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania inwestycji kolejowych z budżetu państwa, który uniezależniłby sektor od funduszy unijnych i uczynił go bardziej odpornym na gwałtowne wahania koniunktury – dodaje. Propozycji z różnych stron można by wymienić bardzo wiele. A są jeszcze koalicjanci, obietnice samej PO, napięty budżet, duży deficyt, a do tego ogromne potrzeby finansowania atomu, OZE, obronności, inwestycji, CPK...