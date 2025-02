Donald Tusk prosi Rafała Brzoskę o przygotowanie pakietu deregulacji

"Pan premier mnie wywołał do tablicy, ale myślę, że wywołał cały biznes do tablicy. Wydaje mi się, że dzisiaj rękawicę trzeba po prostu podjąć. Nie można wyłącznie narzekać i mówić, że trzeba zmieniać, tylko trzeba zmieniać. A do tego trzeba konkretnych propozycji.

My od roku pracujemy nad pakietem deregulacyjnym, o którym mówimy, o którym ja mówiłem w wywiadach, jako Rada Polskich Przedsiębiorców nieustannie podkreslamy rolę polskiego biznesu w polskiej gospodarce. Prywatny sektor to jest 70 proc. PKB, z którym się nie rozmawiało.

Nasze organizacje od roku pracowały nad tym, co należy zmienić, aby poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki. Bardzo się cieszę, że pan premier jest otwarty, żeby wysłuchać tych postulatów."

Donald Tusk: Deregulacja uwolni energię przedsiębiorców

- W energii to mówimy też o uwolnieniu energii ludzi, od których zależy nie tylko wzrost, ale też dobrobyt w każdym polskim domu, czyli o was, o przedsiębiorcach i menedżerach. Od tych, którzy mają firmę kilkuosobową, a nawet od tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, po największe firmy i giganty spółki i sprawy państwa. To właśnie od was będzie zależało, czy ta wielka wizja, ten inwestycyjny przełom stanie się faktem w takich stu procentach – tłumaczył Donald Tusk.

- To od was zależy, czy Polska rzeczywiście nie tylko dogoni, ale przegoni niektóre państwa Zachodu, które były symbolem dobrobytu, wzrostu i gospodarczego sukcesu. Tutaj oczywiście, jeśli mówimy o tej energii, która drzemie w ludziach, to musimy mocno podkreślić jedną rzecz. Deregulacja – zaznaczył premier.

- Od wielu, wielu miesięcy słyszę te dość buńczuczne wezwania deregulacyjne w Unii Europejskiej i czasami też w Polsce. My musimy przejść od tego, od sloganów do bardzo konkretnych decyzji. Deregulacja jest absolutnie warunkiem sine qua non i tego sukcesu inwestycyjnego, ale też zdolności konkurencyjnych Polski w Europie i Europy z całym światem. I ja nie wyobrażam sobie, żeby deregulacja, która ma ułatwić życie, ma uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców (od tych z najmniejszym biznesem, po tych, którzy dysponują bardzo dużymi środkami), dla wszystkich bez wyjątku, żeby ta deregulacja była procesem urzędniczym – tłumaczył Donald Tusk