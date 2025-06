Premier chce jednak oszczędzić upokorzeń kolegom po przegranych wyborach prezydenckich. Gilotynować publicznie członków sztabu Rafała Trzaskowskiego nie będzie. Rozliczenia mają być delikatne, a nie głębokie i szerokie. Tusk wie, że wysłałby zły sygnał partii, gdyby po przegranej Trzaskowskiego nie nastąpiło przegrupowanie i nie byłoby zmian w myśl zasady: „Polacy, nic się nie stało”. Ale na ostro nie pójdzie i drastycznych zmian w rządzie nie zaprowadzi.

Andrzej Duda wchodzi do gry przed wyborami parlamentarnymi

Cele KO w krótkiej perspektywie to: obronić w środę rząd, narzucić temat debaty po wystąpieniu premiera Tuska, wyjść z powyborczej traumy i narzucić nową politykę medialną. Z dwoma ostatnimi będzie problem.

Długoterminowo celem KO i rządzących formacji jest wygranie wyborów parlamentarnych i nie dać się ograć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który będzie dążył do osłabienia rządów Tuska i wzmocnienia PiS. Problem w tym, że nowy wróg PO jest nieznany, a do tego uaktywnił się stary.

– Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy! Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały! Pilnujmy Polski! – napisał w mediach społecznościowych prezydent. O co chodzi? Duda apelował przed wyborami o to, żeby wybory nie były sfałszowane. Kiedy teraz okazuje się, że doszło do błędów na korzyść Nawrockiego, a niektóre głosy mogą być przeliczone ponownie, opowiada się przeciwko stronie, która chce wyjaśnienia wątpliwości. Z kolei w rozmowie dla Radia Wnet prezydent przedrzeźniał prof. Adama Strzembosza, 94-letniego sędziego, który sprzeciwiał się zmianom zaproponowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Oba te wydarzenia nie są przypadkiem.