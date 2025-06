Prezydent RP ostrzega premiera Donalda Tuska przed „kryterium ulicznym”

W rozmowie z radiem Wnet Duda zapewnił, że jest jak najdalszy od sugerowania prezydentowi-elektowi składu grona jego najbliższych współpracowników w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda: Nikt nie powinien narzucać prezydentowi współpracowników

- Po 10 latach mam głębokie przeświadczenie, że każdy prezydent musi dobrać ekipę sam - mówił Duda.

Podkreślił, że nikt nie powinien narzucać głowie państwa współpracowników, zwłaszcza najbliższych, Bo to „za poważna sprawa". Prezydent podkreślił, że zespół Pałacu Prezydenckiego musi mówić jednym głosem i kiedy prezydenccy ministrowie wychodzą do mediów, powinni mówić to, co powiedziałby prezydent.

Duda stwierdził także, że nie miałby nic przeciwko temu, by jego następca do swojego zespołu wybrał któregoś z jego współpracowników, którzy mają duże doświadczenie w pracy w urzędzie prezydenta, ale musi to być decyzja wyłącznie Nawrockiego.