Jak poinformował na antenie TOK FM mec. Kalisz, do 16 czerwca PKW podejmie decyzję dotyczącą sprawozdania z wyborów. Sprawozdanie to jest warunkiem wydania przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności wyborów prezydenckich. SN ma na jej podjęcie czas do 2 lipca.

Ryszard Kalisz: Karol Nawrocki odbierze zaświadczenie PKW w "największej sali" Zamku Królewskiego

Ryszard Kalisz przypomniał, że uchwała PKW stwierdzająca wybór Karola Nawrockiego na urząd prezydenta została podjęta w poniedziałek. - Ta uchwała zostanie przeniesiona na taki uroczysty dokument i ten dokument zostanie wręczony panu Karolowi Nawrockiemu – wyjaśnił. Podał konkretną datę.

- Wręczenie zaświadczenia o wyborze na prezydenta panu Karolowi Nawrockiemu odbędzie się 11 czerwca o godzinie 17.30 na Zamku Królewskim w Warszawie – zapowiedział. Dodał, że uroczystość odbędzie się w "największej sali" Zamku Królewskiego.

- Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, jest uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej i dlatego tego rodzaju uroczystości odbywają się w ważnych dla majestatu Rzeczypospolitej budynkach – wyjaśnił członek PKW.