Jednak spotkało się to z protestami przedstawicieli zespołu współpracowników Instytutu, którzy zbierali relacje świadków zbrodni. Koordynatorka zespołu, dziennikarka Monika Andruszewska, która mieszka w Donbasie, zwracała uwagę, że Instytut zwlekał z kontynuowaniem współpracy.

– Zostali oni zaproszeni do współpracy, ale oferta nie została przyjęta – powiedział w czasie konferencji prasowej prof. Krzysztof Ruchniewicz.

– Jesienią 2024 r., jak dowiedzieliśmy się od polityków i działaczy, których prosiliśmy o wsparcie, trwały rozmowy o przeniesieniu Centrum Lemkina do Centrum Dialogu im. Mieroszewskiego. Zareagowaliśmy entuzjastycznie, więc gdy kierownik warszawskiego Centrum Lemkina Jarosław Bittel zapytał, czy chcemy zostać w Instytucie Pileckiego, czy przenieść się gdzie indziej, opowiadaliśmy się za drugą opcją. Z tego co wiemy, inicjatywa została później zerwana przez dyrektora Ruchniewicza, co miało katastrofalne skutki – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Monika Andruszewska.

– Bittel wysłał maila w sprawie dalszej współpracy. Odpowiedzieliśmy Ruchniewiczowi, że chcemy pracować, ale prosimy o kontakt bezpośredni lub przeze mnie – osobę znającą potrzeby zespołu. W grudniu i styczniu wielokrotnie opisywaliśmy naszą dramatyczną sytuację zarówno dyrektorowi, jak i minister Wróblewskiej. Wprost: błagaliśmy o pomoc kogo mogliśmy. Pół Polski wiedziało, że walczymy o ratunek Centrum Lemkina, że pracę tracą uchodźcy i osoby żyjące w kraju ogarniętym wojną. A teraz Ruchniewicz nagle twierdzi, że nie przyjęliśmy propozycji współpracy, doskonale wiedząc, że mamy dokumentację mailową. Nie wiem, jak skomentować tę manipulację – odpowiedziała „Rzeczpospolitej” Monika Andruszewska.

W czasie konferencji dyrektor Ruchniewicz wskazał, że nie doszło także do porozumienia z Moniką Andruszewską w sprawie organizacji wystawy zdjęć, których jest autorką. – Ta zaskakująca propozycja pojawiła się w momencie, gdy dyrektor Ruchniewicz od miesięcy zwodził nas, udając, że podpisze umowy. Odczytuję to jako próbę uciszenia. W zespole są osoby szczególnie wrażliwe – uchodźczyni z trójką dzieci, osoba chora onkologicznie. Wszystkim bardzo zależy na dalszej pracy. Gdybym przyjęła tę ofertę, nie mogłabym spojrzeć im w oczy. Odpowiedziałam jasno: mam honor. Nie zgadzam się na działania pokazowe, dopóki cały zespół nie zostanie potraktowany uczciwie, a praca Centrum Lemkina nie wróci do normy – skomentowała była koordynatorka zespołu Centrum Lemkina.