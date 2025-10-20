Aktualizacja: 20.10.2025 14:08 Publikacja: 20.10.2025 12:24
Foto: AFP
Sytuacje, kiedy samolot z jakichś powodów nie jest w stanie prawidłowo wylądować i opuszcza wyznaczony pas należą do najczęściej notowanych wypadków lotniczych. W ciągu ostatnich 20 lat – według statystyk Airports Council International, organizacji zrzeszającej światowe porty lotnicze - takich przypadków było 36.
Poprzedni incydent, kiedy samolot wprawdzie wylądował na pasie, ale nie utrzymał kursu po przyziemieniu, zdarzył się całkiem niedawno – 14 września w Krakowie, kiedy należący do Enter Air Boeing 737 nie był w stanie wyhamować w ulewnym deszczu. Wówczas nikomu nic się nie stało. Pasażerowie i załoga zostali bezpiecznie ewakuowani.
B747, który nie był w stanie prawidłowo wylądować, eksploatowany był przez tureckie linie ACT Airlines, leciał „na pusto” z Dubaju i operował na zlecenie dubajskiego przewoźnika Emirates. Do wypadku doszło o godz. 3:50 czasu lokalnego. - Niestety w tym miejscu znajdował się samochód patrolowy lotniskowych służb bezpieczeństwa, maszyna zderzyła się z nim i zepchnęła auto do morza. Znajdujące się w nim dwie osoby poniosły śmierć – mówi Steven Yu, odpowiedzialny za operacje lotnicze hongkońskiego portu podczas zwołanej po wypadku konferencji prasowej.
Przedstawiciele lotniska w Hongkongu podkreślają, że pogoda w czasie lądowania była dobra, a kontrolerzy ruchu lotniczego przekazali kokpitowi prawidłowe instrukcje. A piloci nie sygnalizowali żadnych problemów. Pojawiły się jednak sugestie zarzutów o charakterze kryminalnym.
Na udostępnionym mediom wideo widać, że samolot znalazł się częściowo pod wodą, z odłamaną częścią ogonową. Przód maszyny, zwłaszcza fragmenty poniżej kokpitu, również zostały uszkodzone. Liczący sobie obecnie ponad 30 lat samolot wcześniej woził pasażerów, potem został przebudowany na towarowy.
Lotnisko w Hongkongu po wypadku nie zostało zamknięte. Dla operacji zamknięty został jeden (północny) pas, na dwóch pozostałych ruch odbywa się normalnie.
Jest to drugi wypadek lotniczy na otwartym w 1998 r. lotnisku w Hongkongu, jednym z najbardziej ruchliwych, jeśli chodzi o przeładunki cargo. W 1999 trzy osoby zginęły podczas lądowania w czasie tajfunu samolotu tajwańskich China Airlines.
Lotnisko w Hongkongu jest największym portem lotniczego cargo na świecie. W 2024 r. przeładowano tam 4,9 mln ton towarów, czyli o jedną trzecią więcej, niż na szanghajskim Pudongu. Popyt na usługi cargo to efekt sąsiedztwa specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen. Główne towary tam ładowane to elektronika, farmaceutyki i odzież.
Pas, na którym doszło do incydentu w poniedziałek rano, został udostępniony do operacji w grudniu 2024 r. Wybudowano go z powodu rosnącego popytu na usługi przewozowe między Azją a krajami Bliskiego Wschodu i Europy.
Sytuacje, kiedy samoloty nie są w stanie utrzymać się na pasie należą do najczęściej notowanych wypadków lotniczych. Często nawet dochodzi wówczas do ofiar śmiertelnych. Nie było ich w wypadku Enter Air w Krakowie.
W ciągu ostatnich 20 lat w wypadkach lotniczych, spowodowanych niemożnością, bądź nieumiejętnością operowania w trudnych warunkach, zginęło na świecie 968 osób. W tych samych wypadkach bezpiecznie ewakuowano z uszkodzonych maszyn ponad 1600 pasażerów i członków załogi.
Transport lotniczy pozostaje niezmiennie od lat najbardziej bezpieczną metodą przemieszczania się ludzi i towarów. Według statystyk Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych prawdopodobieństwo śmierci wynosi 1 do 11 000 000. W przypadku transportu drogowego jest to 1 do 107.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
