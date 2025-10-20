Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były okoliczności incydentu z Boeingiem 747 w Hongkongu?

W jakich warunkach atmosferycznych doszło do wypadku lotniczego?

Jak często zdarzają się wypadki z opuszczeniem pasa przez samolot?

Jakie są statystyki dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego na świecie?

Sytuacje, kiedy samolot z jakichś powodów nie jest w stanie prawidłowo wylądować i opuszcza wyznaczony pas należą do najczęściej notowanych wypadków lotniczych. W ciągu ostatnich 20 lat – według statystyk Airports Council International, organizacji zrzeszającej światowe porty lotnicze - takich przypadków było 36.

Poprzedni incydent, kiedy samolot wprawdzie wylądował na pasie, ale nie utrzymał kursu po przyziemieniu, zdarzył się całkiem niedawno – 14 września w Krakowie, kiedy należący do Enter Air Boeing 737 nie był w stanie wyhamować w ulewnym deszczu. Wówczas nikomu nic się nie stało. Pasażerowie i załoga zostali bezpiecznie ewakuowani.

Czyj to samolot i na czyje zlecenie pracował

B747, który nie był w stanie prawidłowo wylądować, eksploatowany był przez tureckie linie ACT Airlines, leciał „na pusto” z Dubaju i operował na zlecenie dubajskiego przewoźnika Emirates. Do wypadku doszło o godz. 3:50 czasu lokalnego. - Niestety w tym miejscu znajdował się samochód patrolowy lotniskowych służb bezpieczeństwa, maszyna zderzyła się z nim i zepchnęła auto do morza. Znajdujące się w nim dwie osoby poniosły śmierć – mówi Steven Yu, odpowiedzialny za operacje lotnicze hongkońskiego portu podczas zwołanej po wypadku konferencji prasowej.