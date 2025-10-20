Rzeczpospolita
Ekonomia
Boeing wylądował w morzu. Lotniczy wypadek w Hongkongu

Odczyty z czarnych skrzynek wyjaśnią, jak doszło do incydentu na lotnisku w Hongkongu. Boeing 747 w wersji cargo zjechał z pasa i część kadłuba znalazła się w morzu.

Publikacja: 20.10.2025 12:24

Boeing wylądował w morzu. Lotniczy wypadek w Hongkongu

Foto: AFP

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były okoliczności incydentu z Boeingiem 747 w Hongkongu?
  • W jakich warunkach atmosferycznych doszło do wypadku lotniczego?
  • Jak często zdarzają się wypadki z opuszczeniem pasa przez samolot?
  • Jakie są statystyki dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego na świecie?

Sytuacje, kiedy samolot z jakichś powodów nie jest w stanie prawidłowo wylądować i opuszcza wyznaczony pas należą do najczęściej notowanych wypadków lotniczych. W ciągu ostatnich 20 lat – według statystyk Airports Council International, organizacji zrzeszającej światowe porty lotnicze - takich przypadków było 36.

Poprzedni incydent, kiedy samolot wprawdzie wylądował na pasie, ale nie utrzymał kursu po przyziemieniu, zdarzył się całkiem niedawno – 14 września w Krakowie, kiedy należący do Enter Air Boeing 737 nie był w stanie wyhamować w ulewnym deszczu. Wówczas nikomu nic się nie stało. Pasażerowie i załoga zostali bezpiecznie ewakuowani.

Czyj to samolot i na czyje zlecenie pracował

B747, który nie był w stanie prawidłowo wylądować, eksploatowany był przez tureckie linie ACT Airlines, leciał „na pusto” z Dubaju i operował na zlecenie dubajskiego przewoźnika Emirates. Do wypadku doszło o godz. 3:50 czasu lokalnego. - Niestety w tym miejscu znajdował się samochód patrolowy lotniskowych służb bezpieczeństwa, maszyna zderzyła się z nim i zepchnęła auto do morza. Znajdujące się w nim dwie osoby poniosły śmierć – mówi Steven Yu,  odpowiedzialny za operacje lotnicze hongkońskiego portu podczas zwołanej po wypadku konferencji prasowej.

Przedstawiciele lotniska w Hongkongu podkreślają, że pogoda w czasie lądowania była dobra, a kontrolerzy ruchu lotniczego przekazali kokpitowi prawidłowe instrukcje. A piloci nie sygnalizowali żadnych problemów. Pojawiły się jednak sugestie zarzutów o charakterze kryminalnym.

Na udostępnionym mediom wideo widać, że samolot znalazł się częściowo pod wodą, z odłamaną częścią ogonową. Przód maszyny, zwłaszcza fragmenty poniżej kokpitu, również zostały uszkodzone. Liczący sobie obecnie ponad 30 lat samolot wcześniej woził pasażerów, potem został przebudowany na towarowy.

Czytaj więcej

Samolot po wylądowaniu i kołowaniu wypadł na zakręcie z utwardzonego pasa i zarył kołami w grząskim
Lotniska
Po incydencie z samolotem Enter Aira na krakowskim lotnisku przywrócono ruch

Lotnisko po wypadku funkcjonuje normalnie

Lotnisko w Hongkongu po wypadku nie zostało zamknięte. Dla operacji zamknięty został jeden (północny) pas, na dwóch pozostałych ruch odbywa się normalnie.

Jest to drugi wypadek lotniczy na otwartym w 1998 r. lotnisku w Hongkongu, jednym z najbardziej ruchliwych, jeśli chodzi o przeładunki cargo. 1999 trzy osoby zginęły podczas lądowania w czasie tajfunu samolotu tajwańskich China Airlines.

Lotnisko w Hongkongu jest największym portem lotniczego cargo na świecie. W 2024 r. przeładowano tam 4,9 mln ton  towarów, czyli o jedną trzecią więcej, niż na szanghajskim Pudongu. Popyt na usługi cargo to efekt sąsiedztwa specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen. Główne towary tam ładowane to elektronika, farmaceutyki i odzież.

Pas, na którym doszło do incydentu w poniedziałek rano, został udostępniony do operacji w grudniu 2024 r. Wybudowano go z powodu rosnącego popytu na usługi przewozowe między Azją a krajami Bliskiego Wschodu i Europy.

Samoloty to nadal najbezpieczniejszy środek transportu

Sytuacje, kiedy samoloty nie są w stanie utrzymać się na pasie należą do najczęściej notowanych wypadków lotniczych. Często nawet dochodzi wówczas do ofiar śmiertelnych. Nie było ich w wypadku Enter Air w Krakowie.

W ciągu ostatnich 20 lat w wypadkach lotniczych, spowodowanych niemożnością, bądź nieumiejętnością operowania w trudnych warunkach, zginęło na świecie 968 osób. W tych samych wypadkach bezpiecznie ewakuowano z uszkodzonych maszyn ponad 1600 pasażerów i członków załogi.

Transport lotniczy pozostaje niezmiennie od lat najbardziej bezpieczną metodą przemieszczania się ludzi i towarów. Według statystyk Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych prawdopodobieństwo śmierci wynosi 1 do 11 000 000. W przypadku transportu drogowego jest to 1 do 107.

Transport

Sytuacje, kiedy samolot z jakichś powodów nie jest w stanie prawidłowo wylądować i opuszcza wyznaczony pas należą do najczęściej notowanych wypadków lotniczych. W ciągu ostatnich 20 lat – według statystyk Airports Council International, organizacji zrzeszającej światowe porty lotnicze - takich przypadków było 36.

Poprzedni incydent, kiedy samolot wprawdzie wylądował na pasie, ale nie utrzymał kursu po przyziemieniu, zdarzył się całkiem niedawno – 14 września w Krakowie, kiedy należący do Enter Air Boeing 737 nie był w stanie wyhamować w ulewnym deszczu. Wówczas nikomu nic się nie stało. Pasażerowie i załoga zostali bezpiecznie ewakuowani.

e-Wydanie