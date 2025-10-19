Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w produkcji Boeinga B737 MAX zostały zatwierdzone przez Federalną Agencję Transportu?

Jakie były przyczyny wprowadzenia poprzednich ograniczeń w produkcji Boeinga B737 MAX?

Jakie są plany produkcyjne Boeinga w porównaniu do jego konkurenta, Airbusa?

Jaka była rola FAA w procesie nadzoru i z jakimi konsekwencjami zmagał się Boeing?

Jak zwiększenie produkcji B737 MAX wpłynie na flotę LOT-u w najbliższych latach?

Jakie nowinki dotyczące wyposażenia kabin zostaną wprowadzone w nowych samolotach LOT-u?

W ostatni piątek, 17 października, do prezesa Boeinga, Kelly Ortberga, zatelefonował szef FAA, Bryan Bedford, potwierdzając dobre wiadomości, których w Seattle oczekiwano od miesięcy. – Przeprowadziliśmy dogłębną analizę bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i naszym zdaniem niewielkie zwiększenie liczby produkowanych samolotów nie będzie zagrażało bezpieczeństwu – powiedział Bryan Bedford, cytowany przez CNN.

Reklama Reklama

FAA łagodzi ograniczenia – Boeing wraca do wyższej produkcji

Według informacji stacji, ta liczba ma się zwiększyć z obecnych 38 do 42 maszyn miesięcznie. I stanie się to w krótkim czasie. W oświadczeniu Boeing napisał: „To dzięki pracy całej załogi, naszych dostawców możemy zapewnić, że zwiększenie produkcji będzie bezpieczne, a samoloty będą wysokiej jakości. I możemy to zrobić niemal natychmiast”.

Dla porównania Airbus produkuje miesięcznie 60 samolotów z rodziny A320 – czyli konkurenta B737 – i planuje zwiększyć tempo do 75 maszyn w roku 2027. To dlatego w ostatnich dniach europejski koncern przegonił Amerykanów w liczbie samolotów produkowanych rocznie.