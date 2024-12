Boeing nie wznowił jeszcze produkcji B737 MAX. Ma ją zacząć w grudniu

Sef FAA ocenił, że Boeingowi zajmie 5 lat reformowanie kultury korporacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa, ale zauważył, że koncern już wprowadził system zarządzania nowymi częściami i poprawił szkolenie. — To co widziałem w tym tygodniu było naprawdę tym, czego oczekiwałem — powiedział. Chce doprowadzić do tego, by Boeing wprowadził skutecznie system zarządzania bezpieczeństwem (SMS), zestaw reguł i procedur, które z wyprzedzeniem identyfikują i usuwają potencjalne zagrożenia operacyjne. Jednym z zasadniczych kroków koncernu była rezygnacja z odbioru niedokończonych kadłubów od Spirit AeroSystems.

Uproszczenie procedury certyfikacji

W innym wywiadzie Mike Whitaker podał, że FAA pracuje na uproszczeniem procedury certyfikacji samolotów i nad zwiększeniem nadzoru nad Boeingiem. Chce też zmienić swe podeście do szerszego nadzoru nad sektorem lotnictwa po incydencie w powietrzu z samolotem Alaska Airlines.

- Robimy przegląd, aby upewnić się, że postępujemy słusznie i mamy właściwe narzędzia, aby to zrozumieć, może ułatwiające nam wcześniej zrozumieć, co byłoby najskuteczniejsze. FAA pracuje nad lepszą technologią, aby opanować ten proces — powiedział.

Swego czasu Boeing miał nadzieję na certyfikację B737 MAX 7 w 2022 r., ale doszło do serii problemów. Koncern wycofał w styczniu wniosek, aby zająć się sprawą odladzania silników. Szef FAA ma nadzieję, że Boeing przedstawi w grudniu propozycję rozwiązania tej sprawy.

FAA drastycznie zwiększył nadzór nad koncernem, odszedł od podejścia „za dużo decyzji z wolnej ręki” do inspekcji dokonywanych przez konkretne osoby. Dla Whitakera jest to zmiana na stałe. — Moim zdaniem podnieśliśmy poziom nadzoru. FAA będzie teraz stale przeglądać nasze modele nadzoru nad Boeingiem, liniami lotniczymi, kontrolerami ruchu powietrznego i nad innymi. To nowe podejście powinno zapewnić nam większy zakres nadzoru i zapobiec temu, co zdarzało się w przeszłości — powiedział szef FAA.