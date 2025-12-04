W budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych co najmniej część miejsc postojowych jest najczęściej lokalizowana w garażach znajdujących się w kondygnacjach podziemnych. Takie kondygnacje mogą też mieścić inne pomieszczenia np. osiedlowe spa czy siłownię. We wnioskach o pozwolenia na budowę składanych od dnia 1 stycznia 2026 dla budynków wielorodzinnych z kondygnacją podziemną lub garażem podziemnym należy uwzględnić obowiązek zaprojektowania i wykonania kondygnacji podziemnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaży podziemnych w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsc doraźnego schronienia.

Michał Krasiński, radca prawny w dziale nieruchomości i prawa budowlanego w kancelarii prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Foto: mat. prasowe

Nie wymaga wiedzy eksperckiej ustalenie, iż zachowanie nowych wymogów oznacza więcej pracy dla projektantów i dodatkowy wydatek dla inwestora. Obowiązek ten dotknie również deweloperów budynków biurowych, choć oni mogą być zobowiązani alternatywnie do zapewnienia budowli ochronnej (schronu lub ukrycia) – obiektów, które muszą spełnić znacznie zaostrzone wymagania.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż w stosunku do świeżo wprowadzonych przepisów planowany jest już szereg zmian i uzupełnień.

Zgodnie z Art. 94 Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024, poz. 1907) zwanej dalej OLiOC -,,Kondygnacje podziemne w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaże podziemne, jeżeli nie przewidziano w nich budowli ochronnej, projektuje się i wykonuje w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsc doraźnego schronienia”.