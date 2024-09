Zakaz minioczyszczalni wbrew prawu

Tłumaczyli, że z zatwierdzającej go uchwały z września 2006 r. wynika, iż odprowadzanie ścieków komunalnych ma się odbywać do kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej realizacji dopuszczono zaś odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych, czyli tzw. klasycznych szamb. W ocenie nadzoru wodnego uchwała nie dopuszcza więc budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. A skoro tak, to zasadne jest wniesienie sprzeciwu.

Właściciel domu odwołał się, ale wiele nie wskórał. Organ odwoławczy rozłożył ręce i powtórzył, że dopóki dany plan miejscowy obowiązuje w uchwalonej i niezmienionej formie, przyjmujący zgłoszenie wodnoprawne jest związany jego zapisami.

Rację inwestorowi przyznał dopiero gdański WSA. Nie kwestionował, że wykonanie urządzeń wodnych do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni na potrzeby zwykłego korzystania z wód wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Przedsięwzięcie skarżącego nie wykracza też poza zwykłe korzystanie z wód, bo to obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m sześc. na dobę.

Sąd zgodził się również, że urzędnicy zasadnie badali zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym planem. Ale jego zdaniem błędnie uznali, że jego ustalenia stoją na przeszkodzie realizacji zamierzenia skarżącego.

WSA zauważył, że zgodnie z orzecznictwem sporne ustalenia planistyczne należy zawsze skonfrontować z przepisem rangi ustawowej, tj. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa). Wynika z niego, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. A w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zgodną z wymogami.

Przy czym przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli jest ona wyposażona w przydomową oczyszczalnię spełniającą określone wymagania. Jak tłumaczył sąd, z tych regulacji wynika, że jeśli przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi techniczne, jej eksploatacja jest prawnie dopuszczalna, a korzystający z tego urządzenia spełnia kryteria utrzymania czystości i porządku na nieruchomości. Co więcej, w świetle orzecznictwa ustalenia planów miejscowych nieprzewidujące możliwości odprowadzania nieczystości do przydomowych oczyszczalni bądź stawiające dodatkowe warunki nieruchomościom pozostają w sprzeczności z normą aktu wyższego rzędu, tj. ustawy.