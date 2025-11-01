Itaka Nowa poinformowała o ataku w piątkowym komunikacie. Do naruszenia doszło dzień wcześniej, w czwartek 30 października. "W czwartek 30 października zostało wykryte naruszenie polegające na nieuprawnionym dostępie do danych osobowych klientów Nowa Itaka Spółka z o.o., którzy posiadają konto użytkownika w Strefie Klienta" – ujawniło biuro podróży. Firma jednocześnie podkreśliła, które dane pozostały bezpieczne: "Osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont – te dane są bezpieczne" – zapewniono w komunikacie.

Reklama Reklama

Gawkowski po cyberataku o podstawowych krokach ostrożności

Szef resortu poinformował o sprawie we wpisie na platformie X. Podkreślił, że pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej pozostają w kontakcie z firmą. "Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców" – poinformował.

Minister Gawkowski zapowiedział także uruchomienie specjalnego narzędzia do samodzielnej weryfikacji. Klienci Itaki "w najbliższym czasie" będą mogli sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy ich konta zostały objęte incydentem.