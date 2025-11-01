Rzeczpospolita
Ekonomia
Cyberatak na polskie biuro podróży. Wyciekły dane klientów

W czwartek doszło do wycieku danych logowania części klientów korzystających z usług biura podróży Itaka Nowa. W związku z incydentem, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił o zaangażowaniu służb: "Specjaliści z NASK pozostają w stałym kontakcie z ITAKĄ. Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców" – napisał na platformie X.

Publikacja: 01.11.2025 13:04

Cyberatak na polskie biuro podróży. Wyciekły dane klientów

Foto: Adobe Stock

gwol

Itaka Nowa poinformowała o ataku w piątkowym komunikacie. Do naruszenia doszło dzień wcześniej, w czwartek 30 października. "W czwartek 30 października zostało wykryte naruszenie polegające na nieuprawnionym dostępie do danych osobowych klientów Nowa Itaka Spółka z o.o., którzy posiadają konto użytkownika w Strefie Klienta" – ujawniło biuro podróży. Firma jednocześnie podkreśliła, które dane pozostały bezpieczne: "Osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych dotyczących rezerwacji (w tym danych finansowych i informacji o uczestnikach wyjazdów) oraz haseł do kont – te dane są bezpieczne" – zapewniono w komunikacie.

Awaria BLIKa. Wicepremier informuje o możliwym ataku hakerskim
Konta Bankowe
Awaria BLIKa. Wicepremier informuje o możliwym ataku hakerskim

Gawkowski po cyberataku o podstawowych krokach ostrożności 

Szef resortu poinformował o sprawie we wpisie na platformie X. Podkreślił, że pracownicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej pozostają w kontakcie z firmą. "Rozpoczęły się również działania operacyjne służb, mające doprowadzić do wykrycia sprawców" – poinformował.

Minister Gawkowski zapowiedział także uruchomienie specjalnego narzędzia do samodzielnej weryfikacji. Klienci Itaki "w najbliższym czasie" będą mogli sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy ich konta zostały objęte incydentem.

Szef resortu cyfryzacji przypomniał również o podstawowych krokach ostrożności po wycieku. Zwrócił uwagę na konieczność szybkiej zmiany haseł, uruchomienia dodatkowych zabezpieczeń oraz bieżącego monitorowania aktywności na kontach.

Itaka ujawniła,  że dane dotyczą grupy 10 tys. użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa.

