Zysk operacyjny Berkshire Hathaway wzrósł w trzecim kwartale o 34 proc. rok do roku, osiągając 13,485 mld dol.. Ten znaczący wzrost napędzany był głównie przez sektor ubezpieczeniowy, który odnotował ponad 200-procentowy skok zysku, do poziomu 2,37 mld dol..
Mimo wyraźnego spadku kursu akcji, Warren Buffett ponownie powstrzymał się od wykupu akcji własnych. Spółka potwierdziła, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. nie przeprowadzono żadnych tego typu transakcji. W tym czasie akcje konglomeratu – zarówno klasy A, jak i B – wzrosły o 5 proc., ustępując głównym indeksom rynkowym; dla porównania S&P 500 zyskał 16,3 proc.
W rezultacie braku wykupów rezerwa gotówkowa Berkshire zwiększyła się do rekordowych 381,6 mld dolarów, przekraczając poprzedni szczyt na poziomie 347,7 mld dolarów, odnotowany w pierwszym kwartale roku.
Spółka zachowała również ostrożność w inwestycjach – w trzecim kwartale sprzedała więcej akcji, niż kupiła, co przyniosło jej zysk podlegający opodatkowaniu w wysokości 10,4 mld dolarów.
Łączne zyski Berkshire, obejmujące także dochody z inwestycji w inne spółki publiczne, wzrosły o 17 proc. rok do roku – do 30,8 mld dol., co odpowiada 21 413 dolarom na akcję klasy A w tym kwartale. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku spółka osiągnęła zysk 26,25 mld dol., czyli 18 272 dolary na akcję klasy A.
W maju 95-letni Warren Buffett ogłosił, że z końcem roku ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego, po sześciu legendarnych dekadach kierowania firmą. Stanowisko CEO ma objąć Greg Abel, wiceprezes Berkshire ds. działalności nienależącej do ubezpieczeń. Buffett pozostanie przewodniczącym rady nadzorczej.
Akcje konglomeratu z siedzibą w Omaha spadły o kilkanaście procent z rekordowych poziomów po ogłoszeniu tej decyzji. Spadek ten odzwierciedla tzw. "premię Buffetta" – dodatkową wartość, jaką inwestorzy przypisują akcjom ze względu na niezrównane osiągnięcia i wyjątkowe umiejętności alokacji kapitału miliardera.
Jak informuje "The Wall Street Journal", powołując się na asystentkę miliardera, Buffett opublikuje 10 listopada specjalny list z okazji Święta Dziękczynienia, skierowany do swoich dzieci i akcjonariuszy.
Ten listopadowy list nie zastąpi jednak tradycyjnego dorocznego pisma do akcjonariuszy, gdyż od lutego 2026 r. za jego przygotowanie będzie odpowiadał już Greg Abel.
Według doniesień, legendarny inwestor nie będzie również odpowiadał na pytania podczas dorocznego walnego zgromadzenia spółki w maju – wydarzenia, które co roku przyciąga tysiące ludzi do Omaha. Zamiast niego na scenie wystąpi Abel, a sam Buffett ma zasiąść na widowni.
Dotychczas coroczny list, uważany przez wielu za obowiązkową lekturę, oferował czytelnikom porady inwestycyjne, mądrości i dowcipne refleksje. Przyczyniał się on do budowy wizerunku Buffetta jako prostolinijnego miliardera.
"Otrzymanie corocznego listu Buffetta było dla mnie jak poranek Bożego Narodzenia – jako inwestora" — skomentował Christopher Davis z Hudson Value Partners w rozmowie z Bloombergiem. "To będzie nowy etap doświadczenia dla akcjonariuszy Berkshire – usłyszeć głos pana Abla w liście i zobaczyć go na scenie w Omaha."
