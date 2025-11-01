Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były wyniki finansowe Berkshire Hathaway w trzecim kwartale?

Co wpłynęło na rekordowy poziom rezerw gotówkowych firmy?

Jaki wpływ na akcje Berkshire Hathaway miała decyzja Buffetta o ustąpieniu ze stanowiska?

Zysk operacyjny Berkshire Hathaway wzrósł w trzecim kwartale o 34 proc. rok do roku, osiągając 13,485 mld dol.. Ten znaczący wzrost napędzany był głównie przez sektor ubezpieczeniowy, który odnotował ponad 200-procentowy skok zysku, do poziomu 2,37 mld dol..

Rekordowa rezerwa i brak wykupów

Mimo wyraźnego spadku kursu akcji, Warren Buffett ponownie powstrzymał się od wykupu akcji własnych. Spółka potwierdziła, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. nie przeprowadzono żadnych tego typu transakcji. W tym czasie akcje konglomeratu – zarówno klasy A, jak i B – wzrosły o 5 proc., ustępując głównym indeksom rynkowym; dla porównania S&P 500 zyskał 16,3 proc.

W rezultacie braku wykupów rezerwa gotówkowa Berkshire zwiększyła się do rekordowych 381,6 mld dolarów, przekraczając poprzedni szczyt na poziomie 347,7 mld dolarów, odnotowany w pierwszym kwartale roku.