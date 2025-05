Czego może nas nauczyć Warren Buffett?

Wiedzieć, kiedy skończyć

Warren Buffett bywa nazywany „Wyrocznią z Omaha”. Ten przydomek ma odzwierciedlać jego sukcesy w przewidywaniu trendów na rynku. Być może również odzwierciedla to, że długoletni prezes Berkshire Hathaway wie, kiedy powstrzymywać się przed kupowaniem. Gdy na przełomie 2024 i 2025 r. wielu inwestorów dało się ponieść fali optymizmu związanej z wyborem Donalda Trumpa na drugą kadencję, Buffett zachował ostrożność i mocno zwiększał zasoby gotówki. Tak jakby przewidywał spore zawirowania na rynkach. No cóż, jedno z powiedzeń przypisywanych Buffettowi brzmi: „Obawiaj się, gdy inni są chciwi, a bądź chciwy, gdy inni się boją”.

„Wyrocznia z Omaha” wypowiadała się też krytycznie o wojnach handlowych wszczętych przez administrację Trumpa. Zdaniem Buffetta „handel nie może być narzędziem wojny”. – To wielki błąd, jeśli mamy 7,5 mld ludzi, którzy za bardzo cię nie lubią, oraz 300 mln, którzy zachwycają się tym, co zrobili. Powinniśmy dążyć do handlu z resztą świata. Róbmy to, co robimy najlepiej, i niech oni również robią to, co umieją najlepiej – mówił Buffett. W dorocznym liście do inwestorów wskazywał natomiast na wagę utrzymywania stabilności dolara oraz na konieczność mądrego rozporządzania środkami budżetowymi przez rząd. Choć te rady wpisują się w „staroświecki” amerykański liberalizm, to Buffett od dawna opowiada się za tym, by ludzie biedniejsi korzystali w większym stopniu z owoców wzrostu gospodarczego. Popierał więc propozycje podwyższenia podatków najbogatszym.

„Wyrocznia z Omaha” chce natomiast swój majątek przeznaczyć na mocy testamentu na cele charytatywne. 99,5 proc. jego bogactwa ma trafić do trustu dobroczynnego zarządzanego przez jego dzieci. Miejmy nadzieję, że te miliardy rzeczywiście pójdą na dobre sprawy...