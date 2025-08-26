Rzeczpospolita
Donald Tusk powołał nowego wiceszefa KNF. Jakie ma zadania?

Premier Donald Tusk powołał Dariusza Adamskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zastąpi odwołanego z końcem lipca Sebastiana Skuzę.

Publikacja: 26.08.2025 10:36

Siedziba KNF, Warszawa

Siedziba KNF, Warszawa

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Katarzyna Kucharczyk

Premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, powołał z dniem 1 września 2025 r. Dariusza Adamskiego na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji.

Adamski będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace pionu nadzoru nad rynkiem kapitałowym UKNF.

Kim jest Dariusz Adamski

Dariusz Adamski jest profesorem prawa związanym z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie i zarządzaniu gospodarczym oraz finansowym.

Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, stypendystą programu badawczego Europejskiego Banku Centralnego oraz Fernand Braudel Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Jest również członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Bankowego we Frankfurcie nad Menem, a także członkiem Komitetu Doradczego EMU Lab w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Autor wielu publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych. W latach 2024-2025 dyrektor Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów.

Jaka jest rola KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych oraz nad sektorem instytucji pożyczkowych.

Nadzór nad działalnością urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Obecnie w skład KNF wchodzą Jacek Jastrzębski (przewodniczący), Marcin Mikołajczyk (zastępca przewodniczącego), Krystian Wiercioch (zastępca przewodniczącego), a pozostali członkowie to: Jarosław Niezgoda (przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych), Anna Matuszczak (przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki), Marcin Wroński (przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego), Artur Soboń (członek zarządu Narodowego Banku Polskiego), Wojciech Dyduch (przedstawiciel prezydenta), Grzegorz Karpiński (przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów), Maciej Szczęsny (przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), Tomasz Chróstny (przedstawiciel prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz Radosław Kujawa (przedstawiciel ministra – koordynatora służb specjalnych).

Z dniem 31 lipca premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego odwołał Sebastiana Skuzę ze stanowiska zastępcy przewodniczącego KNF. Skuza odpowiadał za nadzór nad rynkiem kapitałowym. To właśnie jego zastąpi Adamski.

