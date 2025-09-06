08:20 HUR: Rosja zwiększyła produkcję Shahedów

Andriej Jusow, przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) poinformował, że Rosja zwiększyła produkcję dronów kamikadze Shahed do 2700 sztuk miesięcznie. - Obecne moce produkcyjne pozwalają Rosjanom na wytwarzanie do 2700 dronów Geran-2 (rosyjska nazwa irańskiego drona Shahed) miesięcznie. Oprócz dronów uderzeniowych, Federacja Rosyjska produkuje również znaczną liczbę tzw. „atrap”, dronów bez głowicy bojowej, które w czasie ataków zajmują zasoby ukraińskiej obrony przeciwlotniczej - dodał.

08:09 „Może przyjechać do Kijowa”: Zełenski odpowiedział na propozycję Putina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla ABC News odrzucił zaproszenie Władimira Putina do Moskwy na rozmowy. Zaproponował, że takie rozmowy mogłyby się odbyć w Kijowie. - On może przyjechać do Kijowa. Ja nie mogę jechać do Moskwy, skoro mój kraj jest codziennie ostrzeliwany. Nie mogę jechać do stolicy tego terrorysty. Putin to rozumie - stwierdził Zełenski. Dodał, że propozycja Putina wygląda na próbę przełożenia spotkania.

07:35 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy o rosyjskich stratach z ostatniej doby

Według codziennego raportu ukraińskiego Sztabu Generalnego podczas walk ostatniej doby zginęło 960 Rosjan. Zniszczone zostały dwa rosyjskie czołgi, 39 systemów artyleryjskich, jeden system przeciwlotniczy, 256 dronów i 119 pojazdów i zbiorników paliwa.

07:06 Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Prezydent USA powiedział, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że zamierza jej pomóc. Stwierdził też, że główną rolę będą odgrywać państwa europejskie, które – jak ocenił - chcą końca wojny. - Pracujemy nad tym. Pomożemy im. Chcemy uratować wiele istnień i coś z tym zrobimy. Myślę, że ludzie oczekują, że im pomożemy. Europa będzie zdecydowanie pierwsza. I chcą, żeby to się skończyło.

Donald Trump ponownie ocenił, że zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejsze, niż oczekiwał, lecz wyraził przekonanie, że i ten konflikt wkrótce się zakończy.

06:44 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1290 dniu wojny:

Foto: PAP