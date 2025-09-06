Aktualizacja: 06.09.2025 08:19 Publikacja: 06.09.2025 06:30
Andriej Jusow, przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) poinformował, że Rosja zwiększyła produkcję dronów kamikadze Shahed do 2700 sztuk miesięcznie. - Obecne moce produkcyjne pozwalają Rosjanom na wytwarzanie do 2700 dronów Geran-2 (rosyjska nazwa irańskiego drona Shahed) miesięcznie. Oprócz dronów uderzeniowych, Federacja Rosyjska produkuje również znaczną liczbę tzw. „atrap”, dronów bez głowicy bojowej, które w czasie ataków zajmują zasoby ukraińskiej obrony przeciwlotniczej - dodał.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla ABC News odrzucił zaproszenie Władimira Putina do Moskwy na rozmowy. Zaproponował, że takie rozmowy mogłyby się odbyć w Kijowie. - On może przyjechać do Kijowa. Ja nie mogę jechać do Moskwy, skoro mój kraj jest codziennie ostrzeliwany. Nie mogę jechać do stolicy tego terrorysty. Putin to rozumie - stwierdził Zełenski. Dodał, że propozycja Putina wygląda na próbę przełożenia spotkania.
Według codziennego raportu ukraińskiego Sztabu Generalnego podczas walk ostatniej doby zginęło 960 Rosjan. Zniszczone zostały dwa rosyjskie czołgi, 39 systemów artyleryjskich, jeden system przeciwlotniczy, 256 dronów i 119 pojazdów i zbiorników paliwa.
Prezydent USA powiedział, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że zamierza jej pomóc. Stwierdził też, że główną rolę będą odgrywać państwa europejskie, które – jak ocenił - chcą końca wojny. - Pracujemy nad tym. Pomożemy im. Chcemy uratować wiele istnień i coś z tym zrobimy. Myślę, że ludzie oczekują, że im pomożemy. Europa będzie zdecydowanie pierwsza. I chcą, żeby to się skończyło.
Donald Trump ponownie ocenił, że zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejsze, niż oczekiwał, lecz wyraził przekonanie, że i ten konflikt wkrótce się zakończy.
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
