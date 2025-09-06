Chaos w Pentagonie. Urzędnicy sfrustrowani decyzją prezydenta Donalda Trumpa

Aktualizacja: 06.09.2025 22:16 Publikacja: 06.09.2025 20:04
Zmiany w Pentagonie, 5 września
Oznajmiając swoją decyzję Trump argumentował, że nazwa „Departament Wojny" brzmi lepiej, ma mocniejszy wydźwięk niż „Departament Obrony". Zauważył, że obecny tytuł jest zbyt defensywny.
Po ogłoszeniu decyzji wielu urzędników departamentu wyraża frustrację, złość i niezrozumienie wobec tego przedsięwzięcia, które może kosztować miliardy dolarów na same kosmetyczne zmiany, nie rozwiązując jednocześnie najpilniejszych problemów wojska, takich jak przeciwdziałanie agresywnemu sojuszowi autorytarnych państw - pisze Politico.
Nawet w samym Pentagonie wprowadzanie nowej nazwy wywołuje chaos. Jeden z urzędników własnoręcznie zajął profil „Department of War” na LinkedIn, aby zapobiec przejęciu go przez krytyków czy wrogów. Profil Pentagonu na platformie X zmienił nazwę na „Department of War”, ale nadal posiada symbol dawnego Departamentu Obrony.
Szczegóły rozkazu wydanego przez Trumpa wciąż są niejasne, ale pracownicy mogą być zmuszeni do zmiany pieczęci Departamentu Obrony na ponad 700 tysiącach obiektów w 40 krajach oraz we wszystkich 50 stanach USA. Dotyczy to m.in. nagłówków na dokumentach sześciu rodzajów sił zbrojnych, kilkudziesięciu agencji, tłoczonych serwetek w stołówkach wojskowych, wyszywanych emblematów na kurtkach urzędników zatwierdzonych przez Senat oraz breloczków i gadżetów sprzedawanych w sklepie Pentagonu.
Dla uczelni, organizacji pozarządowych i firm współpracujących z Pentagonem zmiana oznacza konieczność przebudowy mnóstwa dokumentów — od ofert przetargowych po strategie marketingowe i biznesowe. Eksperci ostrzegają, że nazwa „Department of War” może wysyłać znacznie bardziej agresywny przekaz do sojuszników i przeciwników, co może podważyć relacje międzynarodowe.
Były urzędnik obrony stwierdził, że jest to zmiana skierowana wyłącznie do krajowej opinii publicznej, bo w żaden sposób nie przełoży się na utrzymanie przewagi nad konsolidującymi swoje siły państwami autorytarnymi. - Co więcej, nasi wrogowie mogą to wykorzystać, by przedstawić USA jako agresywnego awanturnika i zagrożenie dla stabilności międzynarodowej — dodał.
Według ekspertów, takich jak profesor prawa Jamal Greene z Columbia Law School, prezydent nie może jednostronnie zmienić nazwy Departamentu Obrony czy tytułu sekretarza obrony, ponieważ nazwy te zostały ustalone przez Kongres. Jakakolwiek formalna zmiana wymagałaby uchwały ustawodawczej.
Trump może jednak w nieoficjalnym tonie nazywać departament inaczej. Jako prezydent ma natomiast władzę do zmiany nazw geograficznych.
W styczniu Trump podpisał dekret nakazujący rządowi federalnemu zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, twierdząc, że nazwa ta „brzmi pięknie”.
„The New York Times” zauważa, że zmiana nazwy Zatoki postawiła Demokratów w niezręcznej sytuacji, ponieważ jej kwestionowanie mogłoby zostać uznane za niepatriotyczne. Podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby Biały Dom próbował powrócić do nazwy Departament Wojny.
Przemianowanie Departamentu Obrony na Departament Wojny wymaga uchwały Kongresu, choć osoby zaznajomione z rozmowami twierdzą, że Biały Dom szuka sposobów na uniknięcie głosowania.
W oficjalnym dokumencie podkreślił, że Trump upoważnił sekretarza obrony Pete’a Hegsetha do nazywania się „Sekretarzem Wojny” we wszystkich oficjalnych komunikatach, oraz do rekomendowania działań, które ugruntują nową nazwę w całym departamencie. Alternatywą ma być używanie nazwy „Department of War” jako drugorzędnej, co ma ułatwić realizację decyzji bez wymagania zmian prawnych.
Profil Pete'a Gegsetha na X
Niektórzy Republikanie, między innymi senatorzy Rick Scott i Mike Lee, już zgłosili propozycje ustaw zmieniające nazwę. Jednak lider większości w Senacie Mitch McConnell krytykuje projekt, wskazując na niewystarczające finansowanie Pentagonu w budżecie na 2026 rok. „Jeśli mamy nazywać to Departamentem Wojny, musimy wyposażyć armię, aby rzeczywiście zapobiegać i wygrywać wojny” — napisał na platformie X. Oświadczył, że obrona amerykańskiej dominacji wymaga znacznych inwestycji, nie tylko zmiany nazwy.
Demokraci szybko podkreślili ironiczny charakter inicjatywy, krytykując Trumpa za działania odwracające uwagę od prawdziwych problemów, podczas gdy prezydent deklaruje chęć zakończenia konfliktów w Gazie i na Ukrainie. Senator Jeanne Shaheen z komisji ds. stosunków zagranicznych nazwała projekt rozproszeniem energii od pilnych wyzwań związanych z gotowością armii.
Źródło: rp.pl, Politico
