Chaos w Pentagonie. Urzędnicy sfrustrowani decyzją prezydenta Donalda Trumpa

Szczegóły rozkazu wydanego przez Trumpa wciąż są niejasne, ale pracownicy mogą być zmuszeni do zmiany pieczęci Departamentu Obrony na ponad 700 tysiącach obiektów w 40 krajach oraz we wszystkich 50 stanach USA. Dotyczy to m.in. nagłówków na dokumentach sześciu rodzajów sił zbrojnych, kilkudziesięciu agencji, tłoczonych serwetek w stołówkach wojskowych, wyszywanych emblematów na kurtkach urzędników zatwierdzonych przez Senat oraz breloczków i gadżetów sprzedawanych w sklepie Pentagonu.

Dla uczelni, organizacji pozarządowych i firm współpracujących z Pentagonem zmiana oznacza konieczność przebudowy mnóstwa dokumentów — od ofert przetargowych po strategie marketingowe i biznesowe. Eksperci ostrzegają, że nazwa „Department of War” może wysyłać znacznie bardziej agresywny przekaz do sojuszników i przeciwników, co może podważyć relacje międzynarodowe.

Były urzędnik obrony stwierdził, że jest to zmiana skierowana wyłącznie do krajowej opinii publicznej, bo w żaden sposób nie przełoży się na utrzymanie przewagi nad konsolidującymi swoje siły państwami autorytarnymi. - Co więcej, nasi wrogowie mogą to wykorzystać, by przedstawić USA jako agresywnego awanturnika i zagrożenie dla stabilności międzynarodowej — dodał.

Czy Donald Trump może zmienić nazwę departamentu?

Według ekspertów, takich jak profesor prawa Jamal Greene z Columbia Law School, prezydent nie może jednostronnie zmienić nazwy Departamentu Obrony czy tytułu sekretarza obrony, ponieważ nazwy te zostały ustalone przez Kongres. Jakakolwiek formalna zmiana wymagałaby uchwały ustawodawczej.

Trump może jednak w nieoficjalnym tonie nazywać departament inaczej. Jako prezydent ma natomiast władzę do zmiany nazw geograficznych.