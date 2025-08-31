Donald Trump chce zmienić nazwę Pentagonu. „Departament Wojny brzmi lepiej”

Aktualizacja: 31.08.2025 09:31 Publikacja: 31.08.2025 08:30
Pentagon
Foto: Reuters, Carlos Barria
Nazwa Departament Wojny została zmieniona na Departament Obrony krótko po zakończeniu II wojny światowej.
Departament Wojny został powołany przez George'a Washingtona w 1789 roku, tuż po ratyfikacji Konstytucji USA, aby zarządzać siłami zbrojnymi nowo powstałego kraju. Jego pierwszym sekretarzem był Henry Knox, były dowódca z czasów wojny o niepodległość. Nazwa ta funkcjonowała przez ponad 150 lat, obejmując okres wojen z Wielką Brytanią, Hiszpanią, Meksykiem, a także wojnę secesyjną i konflikty z rdzennymi Amerykanami.
Jak podaje Instytut Biblioteki Trumana, prezydent Harry S. Truman w 1947 roku wprowadził reformę wojskową, tworząc National Military Establishment, który połączył armię, marynarkę i nowo powstałe siły powietrzne pod jedną cywilną administracją. Nazwa zmieniła się dwa lata później na Departament Obrony. Zmiana odzwierciedlała poszerzone zadania, jakimi zajmował się departament — poza prowadzeniem działań wojennych, także polityką zagraniczną, wywiadem i bezpieczeństwem narodowym. Nowa nazwa podkreślała także nacisk na unikanie konfliktów w czasach zimnej wojny i ery jądrowej.
Na spotkaniu w Gabinecie Owalnym w mijającym tygodniu Trump podkreślił, że nazwa „Departament Wojny" brzmi lepiej, ma mocniejszy wydźwięk niż „Departament Obrony". Zauważył, że obecny tytuł jest zbyt defensywny.
- Chcemy obrony, ale chcemy też ataku… Jako Departament Wojny wygraliśmy wszystko, wygraliśmy wszystko i myślę, że będziemy musieli do tego wrócić - mówił Trump.
Sekretarz Obrony Pete Hegseth potwierdził, że zmiana jest "wkrótce planowana". Wcześniej Trump określił Hegsetha mianem „sekretarza wojny" i sugerował, że zmiana wynika z politycznej poprawności, a sam chce podkreślić bardziej ofensywny charakter wojska.
Według ekspertów, takich jak profesor prawa Jamal Greene z Columbia Law School, prezydent nie może jednostronnie zmienić nazwy Departamentu Obrony czy tytułu sekretarza obrony, ponieważ nazwy te zostały ustalone przez Kongres. Jakakolwiek formalna zmiana wymagałaby uchwały ustawodawczej.
Trump może jednak w nieoficjalnym tonie nazywać departament inaczej. Jako prezydent ma natomiast władzę do zmiany nazw geograficznych.
W styczniu Trump podpisał dekret nakazujący rządowi federalnemu zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, twierdząc, że nazwa ta „brzmi pięknie”.
„The New York Times” zauważa, że zmiana nazwy Zatoki postawiła Demokratów w niezręcznej sytuacji, ponieważ jej kwestionowanie mogłoby zostać uznane za niepatriotyczne. Podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby Biały Dom próbował powrócić do nazwy Departament Wojny.
Źródło: rp.pl
