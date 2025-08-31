Donald Trump chce zmienić nazwę Pentagonu. „Departament Wojny brzmi lepiej”

Nazwa Departament Wojny została zmieniona na Departament Obrony krótko po zakończeniu II wojny światowej.

Departament Wojny został powołany przez George'a Washingtona w 1789 roku, tuż po ratyfikacji Konstytucji USA, aby zarządzać siłami zbrojnymi nowo powstałego kraju. Jego pierwszym sekretarzem był Henry Knox, były dowódca z czasów wojny o niepodległość. Nazwa ta funkcjonowała przez ponad 150 lat, obejmując okres wojen z Wielką Brytanią, Hiszpanią, Meksykiem, a także wojnę secesyjną i konflikty z rdzennymi Amerykanami.

Jak podaje Instytut Biblioteki Trumana, prezydent Harry S. Truman w 1947 roku wprowadził reformę wojskową, tworząc National Military Establishment, który połączył armię, marynarkę i nowo powstałe siły powietrzne pod jedną cywilną administracją. Nazwa zmieniła się dwa lata później na Departament Obrony. Zmiana odzwierciedlała poszerzone zadania, jakimi zajmował się departament — poza prowadzeniem działań wojennych, także polityką zagraniczną, wywiadem i bezpieczeństwem narodowym. Nowa nazwa podkreślała także nacisk na unikanie konfliktów w czasach zimnej wojny i ery jądrowej.

Donald Trump: Jako Departament Wojny wygraliśmy wszystko

Na spotkaniu w Gabinecie Owalnym w mijającym tygodniu Trump podkreślił, że nazwa „Departament Wojny" brzmi lepiej, ma mocniejszy wydźwięk niż „Departament Obrony". Zauważył, że obecny tytuł jest zbyt defensywny.