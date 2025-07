– Więźniowie nie mają długopisów, książek, telewizji. Światła świecą się tam przez całą noc. Jak pada, a pada tam prawie codziennie, namioty, w których więźniowie śpią, nasączają się wodą i wchodzą do nich robaki – donosi „New York Times”, dodając, że więźniowie skarżą się na brak dostępu do pryszniców, na posiłki, które przypominają przekąski, na brak snu oraz na to, że chorują na wirusa przypominającego grypę. Większość więźniów tam nie jest skazana za przestępstwa, nie mogą przyjmować odwiedzin krewnych ani prawników; nie wiadomo, kiedy zostaną deportowani. – To jest beczka prochu – określił jeden z więźniów rozmawiający z dziennikarzem „NYT”.

– Mieszkańcy Florydy powinni się wstydzić, że pieniądze z ich podatków są wykorzystywane na trzymanie ludzi w klatkach – powiedział demokratyczny kongresman Maxwell Alejandro Frost, który miał okazję zwiedzić placówkę.

Alligator Alcatraz jest jednak dowodem na to, że bez względu na to, jak może być nierealistyczny, jeżeli projekt wpadnie prezydentowi Trumpowi w oko, będzie zrealizowany. – Ludzie myślą, że to żart. Ale jeżeli prezydent mówi poważnie, to to zrobi – mówi o planach wobec wyspy Alcatraz przedstawiciel administracji cytowany przez portal Axios.