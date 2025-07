Prof. Bogdan Góralczyk: Trump zmienił światową politykę

Mija pół roku prezydentury Donalda Trumpa. Jak pan ocenia te sześć miesięcy?

Mamy czasy niespotykane. Już pierwsza prezydentura Donalda Trumpa była w cudzysłowie nieortodoksyjna, a ta jest nieortodoksyjna do kwadratu i bardzo dynamiczna, tak w sensie wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych, a poprzez rangę i wagę Stanów Zjednoczonych jest również ogromnie ważna dla całego świata, bez wyjątku, czy to będzie Europa, czy Azja, czy to będą inne kontynenty. Przy okazji Donald Trump jest w swojej roli życia, w roli demiurga. Niewątpliwie rozpoczął procesy bezprecedensowe na terenie Stanów Zjednoczonych, dokonuje konserwatywnej rewolucji, antyliberalnej w dużej mierze, a na arenie światowej rozpętał bezprecedensową wojnę handlową i celną. Jak ona wygląda? Myślę, że w tej chwili nie ma ani jednej osoby na globie, która by była w stanie to ocenić, ponieważ te dodatkowe cła i taryfy, które Trump z wielką, powiedziałbym, fanfaronadą i dużym nagłośnieniem medialnym ogłosił 2 kwietnia, nie weszły w życie. To jest wszystko pozawieszane, jest przedmiotem debat, dyskusji. Szczegółów do końca nie znamy, czy będzie chodziło o Unię Europejską, czy Chiny, czy inne państwa.

Możemy mówić o chaosie, także w polityce.

Tak, to wszystko się dzieje w świecie bardzo rozkołysanym, niezależnie od Donalda Trumpa, choć on do tego się przyczynia, bo mamy otwarte konflikty, ale i te wiszące w powietrzu. Otwarte to oczywiście Ukraina, ale też Bliski Wschód, ta opłakana, straszliwa tragedia Gazy. Mieliśmy wojnę dwunastodniową, izraelsko-irańską i chyba to nie jest koniec. A jeśli chodzi o te „wiszące”, to oczywiście konflikt Stany Zjednoczone – Chiny, Tajwan, Morze Południowochińskie itd.

Jak się mają działania Donalda Trumpa do zapowiedzi z kampanii?

Przede wszystkim nie spełnił tego, co w Polsce było i jest najbardziej oczekiwane, że zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu doby. Minęło pół roku i nie kończy. Ale wygląda na to, że w ostatnich dniach zmienił zdanie, chociaż tego w przypadku Donalda Trumpa nigdy nie można uznawać za pewnik. To znaczy zmienił podejście do Władimira Putina. Zaczyna najwyraźniej dostarczać wreszcie poważną broń na Ukrainę, a równocześnie dał Putinowi 50 dni na to, żeby usiadł do stołu. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. To niewątpliwie istotna zmiana. Druga kwestia, że dopełnił obietnicę MAGA (Make America Great Again), że będzie robił wielkie zmiany na arenie wewnętrznej. Te zmiany scedował w pierwszej chwili na Elona Muska i powołaną specjalnie dla niego agencję DOGE (Departament Wydajności Państwa), którą uderzył w tzw. „deep state”, czyli dotychczasowe elity. Po trzecie uznał, że liberalizacja w każdym wymiarze poszła za daleko i że w związku z tym należy przeczyścić szeregi dotychczasowej administracji, a więc usunąć ludzi, którzy nie są lojalni względem jego linii. I to trzecie jest najbardziej kontrowersyjne, dlatego że prowadzi do czystek.