Dick Cheney – przez wielu uznawany za najbardziej wpływowego wiceprezydenta w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych i głównego architekta tzw. „wojny z terroryzmem” – zmarł w wieku 84 lat. O śmierci polityka poinformowała jego rodzina, na której oświadczenie powołują się amerykańskie media.

Cheney – 46. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych – pełnił tę funkcję u boku republikańskiego prezydenta George’a W. Busha przez dwie kadencje w latach 2001–2009. Przez dziesięciolecia był jedną z najbardziej znaczących – ale i najbardziej polaryzujących – postaci w amerykańskiej polityce.

Media w Stanach Zjednoczonych zauważają, że Cheney odegrał kluczową rolę w kształtowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego po zamachach z 11 września 2001 r. To właśnie on – jak wskazują historycy – był jednym z „głównych architektów” decyzji o rozpoczęciu wojny w Iraku.

Mimo że Cheney był przez większość swojej kariery symbolem twardego konserwatyzmu, to w ostatnich latach życia w dużej mierze został odrzucony przez własną partię z powodu ostrej krytyki Donalda Trumpa. Określał obecnego prezydenta USA mianem „tchórza” oraz „największego zagrożenia dla republikanów w historii”.