Aktualizacja: 04.11.2025 13:10 Publikacja: 04.11.2025 12:59
Foto: REUTERS/Gary Hershorn
Dick Cheney – przez wielu uznawany za najbardziej wpływowego wiceprezydenta w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych i głównego architekta tzw. „wojny z terroryzmem” – zmarł w wieku 84 lat. O śmierci polityka poinformowała jego rodzina, na której oświadczenie powołują się amerykańskie media.
Czytaj więcej
Były wiceprezydent USA z Partii Republikańskiej Dick Cheney zadeklarował, że w listopadzie, w wyb...
Cheney – 46. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych – pełnił tę funkcję u boku republikańskiego prezydenta George’a W. Busha przez dwie kadencje w latach 2001–2009. Przez dziesięciolecia był jedną z najbardziej znaczących – ale i najbardziej polaryzujących – postaci w amerykańskiej polityce.
Media w Stanach Zjednoczonych zauważają, że Cheney odegrał kluczową rolę w kształtowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego po zamachach z 11 września 2001 r. To właśnie on – jak wskazują historycy – był jednym z „głównych architektów” decyzji o rozpoczęciu wojny w Iraku.
Mimo że Cheney był przez większość swojej kariery symbolem twardego konserwatyzmu, to w ostatnich latach życia w dużej mierze został odrzucony przez własną partię z powodu ostrej krytyki Donalda Trumpa. Określał obecnego prezydenta USA mianem „tchórza” oraz „największego zagrożenia dla republikanów w historii”.
„Cheney pozostawał wierny swoim tradycyjnym poglądom konserwatywnym, nawet wtedy, gdy jego partia skręciła w stronę populizmu” – mówi w rozmowie z CNN amerykański politolog prof. Mark Shields. Jak zauważa ekspert, dowodem na to była jego ostatnia decyzja wyborcza – w 2024 r. Cheney oddał głos na liberalną demokratkę i byłą wiceprezydent Kamalę Harris. „Był to symboliczny gest sprzeciwu wobec kierunku, w jakim poszła współczesna Partia Republikańska” – podkreśla Shields.
Czytaj więcej
„Vice" to znakomity film o żądzy kariery, grach politycznych i współczesnym świecie. Od piątku u...
Cheney przez większość dorosłego życia zmagał się z chorobami serca. Przeżył kilka zawałów, jednak dzięki przeszczepowi serca w 2012 r. operację „darem”.
Będąc już na emeryturze Cheney przyznał, że zamachy z 11 września [[2001 roku||2001 r.||konwencja redakcyjna||Zgodnie z konwencją redakcyjną po dacie rocznej stosuje się skrót „r.”.] „pozostawiły w nim przytłaczające poczucie odpowiedzialności za to, by podobny atak na ojczyznę nigdy więcej się nie powtórzył”.
„Śmierć Dicka Cheneya kończy epokę jednego z najbardziej wpływowych i zarazem kontrowersyjnych polityków amerykańskiej sceny politycznej początku XXI wieku” – pisze CNN.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dick Cheney – przez wielu uznawany za najbardziej wpływowego wiceprezydenta w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych i głównego architekta tzw. „wojny z terroryzmem” – zmarł w wieku 84 lat. O śmierci polityka poinformowała jego rodzina, na której oświadczenie powołują się amerykańskie media.
Administracja Donalda Trumpa zwolniła część agentów Federalnego Biura Śledczego (FBI), którzy brali udział w pro...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
„W uczciwych, a nawet w miarę rozsądnych sondażach, mam najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek miałem — i czemu mi...
Peru podjęło decyzję o zerwaniu relacji dyplomatycznych z Meksykiem - poinformował Hugo de Zela, szef MSZ połudn...
Donald Trump zagroził wstrzymaniem przekazywania funduszy federalnych Nowemu Jorkowi, jeśli wybory na burmistrza...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Andrej Babiš, lider zwycięskiego ugrupowania ANO, zawarł koalicję z partiami skrajnej prawicy. Nowy rząd będzie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas