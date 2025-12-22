Aktualizacja: 22.12.2025 15:23 Publikacja: 22.12.2025 15:00
Reakcja Kremla była błyskawiczna. Putin potrzebował ledwie kilkudziesięciu godzin, aby zadeklarować, że „jest gotowy do dialogu” z Paryżem. To była odpowiedź na oświadczenie francuskiego przywódcy na koniec szczytu UE w piątek wieczorem. Emmanuel Macron powiedział wtedy: „stwierdzam, iż są ludzie, którzy rozmawiają z Władimirem Putinem, a więc sądzę, że my, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w znalezieniu odpowiedniego formatu dla nawiązania takiego kontaktu”.
Macron ostatni raz próbował rozmawiać telefonicznie z Putinem w lipcu. Tamten kontakt przyniósł jednak niewiele. Wcześniej przez dwa i pół roku nie było żadnego kontaktu między obydwoma przywódcami.
W trakcie dorocznej „konferencji prasowej” w piątek Putin zapewnił także, że osobiście pochyli się nad przypadkiem francuskiego badacza Laurenta Vinatiera, który został aresztowany w Moskwie pod oficjalnym zarzutem, że nie zarejestrował się jako „obcy agent”. Dyktator dorzucił w ten sposób kolejny punkt do ewentualnej rozmowy z Macronem.
Oficjalnym powodem zmiany stanowiska prezydenta Francji miałoby być to, że nie można ufać w pośrednictwo w kontaktach z Putinem wysłannikowi Trumpa Steve'owi Witkoffowi. I faktycznie, nie da się zaprzeczyć, że ten bliski znajomy prezydenta USA wielokrotnie dawał dowody sprzyjania Rosji w rozmowach pokojowych.
Nie ma jednak żadnych sygnałów, że rosyjski przywódca poważnie chce zatrzymać wojnę. Nie ma więc też w tej chwili powodów do podjęcia rozmów. Tę logikę podzielają czołowi przywódcy wolnej Europy, w tym Friedrich Merz, Keir Starmer czy Donald Tusk.
Inicjatywa Macrona może więc wynikać z zupełnie czego innego: próby powstrzymania kanclerza Niemiec przed przejęciem przywództwa w Unii. To Merz poprowadził kampanię w sprawie przejęcia rosyjskich rezerw walutowych, która w decydującym momencie padła z powodu sprzeciwu Paryża. Podobnie stało się z zawarciem porozumienia o wolnym handlu z Mercosurem, co miało być sposobem na zdynamizowanie europejskiej gospodarki. Tak jak w poprzednim przypadku, i tu Macron wolał wejść w sojusz z Włochami niż tradycyjnym partnerem, jakim są Niemcy.
Słabość Francji jest pochodną problemów strukturalnych. Kraj jest zadłużony po uszy. Jego prezydent cieszy się zaufaniem ledwie 21 proc. rodaków. A mniejszościowy rząd może w każdym momencie upaść. W tej sytuacji Paryż musiał oddać swoją tradycyjną rolę przewodzenia Unii. Merz ją przejął, bo inaczej, niż jego poprzednik Olaf Scholz, uznał, że wobec rosyjskiego zagrożenia i wycofania się Ameryki Donalda Trumpa z zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa, trzeba budować autonomiczną europejską obronę. Kontakt z Putinem pozwoliłby Macronowi na powrót do wielkiej gry.
Pozostaje pytanie, w jakim formacie miałyby się odbyć rozmowy z Putinem. Jeśli nie miałby ich prowadzić sam Macron, możliwy układ to tzw. Wielka Trójka (przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii), a więc bez udziału Polski.
