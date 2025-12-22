Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zemsta na Friedriechu Merzu? Emmanuel Macron chce rozmawiać z Władimirem Putinem

Inaczej, niż Donald Trump, europejscy przywódcy od czterech lat widzieli w Władimirze Putinie pariasa, z którym nie może być kontaktu. Teraz Pałac Elizejski zmienia zdanie w tej sprawie.

Publikacja: 22.12.2025 15:00

Władimir Putin i Emmanuel Macron

Władimir Putin i Emmanuel Macron

Foto: AFP

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co skłoniło Emmanuela Macrona do podjęcia prób nawiązania dialogu z Rosją?
  • Kto może przejąć rolę lidera w Unii Europejskiej jeśli chodzi o politykę wobec Rosji?
  • Jaki format może mieć rozmowa między prezydentem Francji a Władimirem Putinem?

Reakcja Kremla była błyskawiczna. Putin potrzebował ledwie kilkudziesięciu godzin, aby zadeklarować, że „jest gotowy do dialogu” z Paryżem. To była odpowiedź na oświadczenie francuskiego przywódcy na koniec szczytu UE w piątek wieczorem. Emmanuel Macron powiedział wtedy: „stwierdzam, iż są ludzie, którzy rozmawiają z Władimirem Putinem, a więc sądzę, że my, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w znalezieniu odpowiedniego formatu dla nawiązania takiego kontaktu”. 

Reklama
Reklama

Macron ostatni raz próbował rozmawiać telefonicznie z Putinem w lipcu. Tamten kontakt przyniósł jednak niewiele. Wcześniej przez dwa i pół roku nie było żadnego kontaktu między obydwoma przywódcami. 

Władimir Putin nie chce pokoju. Po co z nim rozmawiać?

W trakcie dorocznej „konferencji prasowej” w piątek Putin zapewnił także, że osobiście pochyli się nad przypadkiem francuskiego badacza Laurenta Vinatiera, który został aresztowany w Moskwie pod oficjalnym zarzutem, że nie zarejestrował się jako „obcy agent”. Dyktator dorzucił w ten sposób kolejny punkt do ewentualnej rozmowy z Macronem.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier stojącej na czele UE Danii Mette Frederiksen, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa
Dyplomacja
Unia Europejska ratuje Ukrainę. Ale z własnych środków

Oficjalnym powodem zmiany stanowiska prezydenta Francji miałoby być to, że nie można ufać w pośrednictwo w kontaktach z Putinem wysłannikowi Trumpa Steve'owi Witkoffowi. I faktycznie, nie da się zaprzeczyć, że ten bliski znajomy prezydenta USA wielokrotnie dawał dowody sprzyjania Rosji w rozmowach pokojowych. 

Nie ma jednak żadnych sygnałów, że rosyjski przywódca poważnie chce zatrzymać wojnę. Nie ma więc też w tej chwili powodów do podjęcia rozmów. Tę logikę podzielają czołowi przywódcy wolnej Europy, w tym Friedrich Merz, Keir Starmer czy Donald Tusk. 

Francja traci przywództwo w Unii Europejskiej z powodu słabości strukturalnej

Inicjatywa Macrona może więc wynikać z zupełnie czego innego: próby powstrzymania kanclerza Niemiec przed przejęciem przywództwa w Unii. To Merz poprowadził kampanię w sprawie przejęcia rosyjskich rezerw walutowych, która w decydującym momencie padła z powodu sprzeciwu Paryża. Podobnie stało się z zawarciem porozumienia o wolnym handlu z Mercosurem, co miało być sposobem na zdynamizowanie europejskiej gospodarki. Tak jak w poprzednim przypadku, i tu Macron wolał wejść w sojusz z Włochami niż tradycyjnym partnerem, jakim są Niemcy. 

Czytaj więcej

Friedrich Merz
Dyplomacja
Czas Friedricha Merza. Kanclerz ostatecznie zrywa z polityką wschodnią Angeli Merkel

Słabość Francji jest pochodną problemów strukturalnych. Kraj jest zadłużony po uszy. Jego prezydent cieszy się zaufaniem ledwie 21 proc. rodaków. A mniejszościowy rząd może w każdym momencie upaść. W tej sytuacji Paryż musiał oddać swoją tradycyjną rolę przewodzenia Unii. Merz ją przejął, bo inaczej, niż jego poprzednik Olaf Scholz, uznał, że wobec rosyjskiego zagrożenia i wycofania się Ameryki Donalda Trumpa z zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa, trzeba budować autonomiczną europejską obronę. Kontakt z Putinem pozwoliłby Macronowi na powrót do wielkiej gry. 

Reklama
Reklama

Pozostaje pytanie, w jakim formacie miałyby się odbyć rozmowy z Putinem. Jeśli nie miałby ich prowadzić sam Macron, możliwy układ to tzw. Wielka Trójka (przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii), a więc bez udziału Polski. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Francja Rosja Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski
Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump wyznaczył specjalnego wysłannika ds. Grenlandii. Jest reakcja Danii
Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin twierdzi, że zgodził się na kompromis ws. Ukrainy
Premier stojącej na czele UE Danii Mette Frederiksen, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa
Dyplomacja
Unia Europejska ratuje Ukrainę. Ale z własnych środków
Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
UE podjęła decyzję w sprawie miliardów euro dla Ukrainy. Nie sięgnie po aktywa Rosji
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Dyplomacja
Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Uznał, że bardzo potrzebuje dziś Karola Nawrockiego
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama