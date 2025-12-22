Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmują Stany Zjednoczone wobec tankowców przewożących wenezuelską ropę?

Jakie zarzuty formułują Stany Zjednoczone wobec prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro?

Co o działaniach USA wobec Wenezueli mówią amerykańscy senatorowie?

Informacja o pościgu za tankowcem na wodach Morza Karaibskiego pojawiła się po tym, jak w sobotę USA zajęły drugi w ciągu ostatnich kilkunastu dni tankowiec, który miał transportować wenezuelską ropę. Po zajęciu pierwszego tankowca Donald Trump ogłosił blokadę morską Wenezueli, obejmującą wszystkie tankowce, na które nałożono sankcje w związku z udziałem w transporcie objętej sankcjami ropy.

Amerykanie zajęli jak dotąd dwa tankowce u wybrzeży Wenezueli

Ścigany przez straż przybrzeżną USA na wodach międzynarodowych tankowiec ma wchodzić w skład tzw. floty cieni – poinformował przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych. Jednostka ma pływać pod fałszywą banderą.

Pentagon i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, któremu podlega straż przybrzeżna, nie komentują sprawy, odsyłając pytających dziennikarzy do Białego Domu. Biały Dom jak dotąd również nie udzielił żadnego komentarza.

Ścigany tankowiec to – jak podaje CNN – Bella 1, jednostka, która została objęta przez USA sankcjami za udział w transporcie irańskiej ropy. Amerykański sąd wydał nakaz jej zajęcia.