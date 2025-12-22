Starania o to, by elementy okrągłego stołu znalazły się na wystawie stałej MHP zaczęły się wiele lat temu. Spiritus movens całej sprawy był pierwszy dyrektor Robert Kostro. Jego zabiegi o pozyskanie tego mebla do zbiorów muzealnych zaczęły się jeszcze za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego, trwały za kadencji Andrzeja Dudy i zostały sfinalizowane decyzją prezydenta Karola Nawrockiego. Notabene, sama ta historia pokazuje znacznie więcej elementów kontynuacji aniżeli zerwania pomiędzy głowami państwa o różnych wrażliwościach historycznych.

Nie ma tu zatem mowy o decyzji nagłej czy nieprzemyślanej. Nie sposób też mówić o zamachu albo próbie niegodziwego potraktowania ważnego artefaktu naszych dziejów najnowszych. Scenariusz wystawy stałej Muzeum Historii Polski już od lat zawiera w sobie opis instalacji, która prezentuje upadek komunizmu w naszym kraju. Czy ktokolwiek traktujący poważnie historię mógłby sobie wyobrazić, aby opowiedzieć o naszych dziejach najnowszych bez wspomnienia okrągłego stołu? Byłoby to niedorzeczne. Największa historyczna wystawa pokazująca całość narodowych dziejów uwieńczona oryginalnymi elementami okrągłego stołu? To brzmi jak mądry wybór, którego zasadność trudno kwestionować.

Okrągły stół, czyli mebel dyskursywny

– My tego nie potrzebujemy. To legitymizowało Kwaśniewskiego – powiedział jeden z pracowników Kancelarii Prezydenta. Nie był to jednak reprezentant administracji Karola Nawrockiego. Te słowa padły bowiem w czasach kadencji Bronisława Komorowskiego. Głowa państwa w latach 2010-2015 nie miała najwyraźniej nadmiernie nabożnego stosunku do okrągłego stołu. Wydaje się to charakterystyczne dla części polityków utożsamiających się ze spuścizną solidarnościową. Są oni chyba bardziej skłonni do dostrzegania w okrągłym stole symbolu niejednoznacznego. Inaczej jest z pewnością w przypadku polityków, którzy utożsamiają się z „koalicyjno-rządową” stroną negocjacji okrągłostołowych.

Tak właśnie było w wypadku prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. „Z dwumiesięcznych rozmów przy Okrągłym Stole, a zwłaszcza tych w Magdalence i URM, Aleksander Kwaśniewski wyszedł wzmocnony jak nigdy dotąd” – pisał jego biograf Michał Sutowski. W latach 90. dla reprezentantów obozu postkomunistycznego udział w obradach okrągłostołowych był głównym argumentem legitymizującym ich udział w demokratycznej polityce. Gotowość do ustępstw i koncyliacyjne podejście do Solidarności w 1989 r. miało usuwać piętno głębokiej zależności od Moskwy. Z jednej strony było to zręczne posunięcie marketingowe. Z drugiej jednak również ci aparatczycy systemu komunistycznego, którzy znaleźli się w latach 90. na politycznym aucie, nierzadko uznawali udział w okrągłym stole za kluczowe doświadczenie biograficzne. Nadawało ono nowego sensu ich osobistym opowieściom na własny temat.

Leszek Miller z perspektywy lat określał obrady okrągłego stołu mianem „jednego z najważniejszych i najbardziej przełomowych wydarzeń w historii Polski”. Podobnie oceniają to współcześnie historycy. Jednocześnie jednak konsekwencje, jakie przyniosły te obrady, zdecydowanie przerosły wyobrażenia tych, którzy zasiadali do okrągłego stołu. „Gdyby kierownictwo PZPR zdawało sobie sprawę z jej słabości, nigdy nie doszłoby do Okrągłego Stołu i do pokojowych przemian. (…) Dopiero później, w czasie wyborów okazało się, że ta partia do nowego życia nie jest gotowa, po prostu coś się skończyło. Wywołany demokratyczny impuls był zabójczy dla partii” – twierdził w 1990 r. Kwaśniewski, ówczesny lider Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej.