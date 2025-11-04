Reklama
Spotify zaskakuje wynikami. Zysk operacyjny wyższy niż przewidywano

Spotify poinformował, że jego zysk operacyjny w czwartym kwartale będzie wyższy od prognoz Wall Street, licząc na dalszy silny wzrost liczby użytkowników oraz korzyści z podwyżek cen w kluczowym okresie świątecznym.

Publikacja: 04.11.2025 18:44

Spotify inwestuje w wideopodcasty

Foto: Matteo Della Torre / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Urszula Lesman

To pierwsze sprawozdanie finansowe firmy od września, kiedy ogłoszono, że założyciel i dyrektor generalny Daniel Ek od stycznia przejdzie na stanowisko prezesa wykonawczego rady nadzorczej – przypomina agencja Reutera.

Muzykom nie podobają się inwestycje założyciela Spotify. Bojkotują platformę
Globalne Interesy
Zaskakujący bojkot Spotify. Artyści usuwają muzykę

Szwedzki gigant streamingu audio spodziewa się zysku operacyjnego na poziomie 620 mln euro (około 2,638 mld złotych) w czwartym kwartale, czyli nieco powyżej oczekiwań analityków (618,6 mln euro – dane LSEG). Firma przekroczyła również prognozy dotyczące zysków za trzeci kwartał.

Spotify koncentruje się na zwiększaniu zysków

Spotify w ostatnich latach polegało głównie na podwyżkach cen, by zwiększać zyski, ufając, że jego dominująca pozycja rynkowa sprawi, iż użytkownicy pozostaną lojalni. We wrześniu podniosło ceny planu indywidualnego Premium w ponad 150 krajach.

Dyrektor generalny Daniel Ek powiedział agencji Reuters, że priorytety inwestycyjne koncentrują się na wzroście przychodów, pozyskiwaniu użytkowników na rynkach wschodzących oraz rozszerzaniu oferty o podcasty, wideo i audiobooki.

Spotify zrywa umowę wartą 20 mln dolarów z księciem Harrym i Meghan Markle
Media
Spotify zrywa umowę wartą 20 mln dolarów z księciem Harrym i Meghan Markle

Aby przyciągnąć więcej użytkowników, Spotify wprowadziło m.in. długo oczekiwaną funkcję streamingu w wysokiej jakości (lossless audio). Firma potroiła także katalog audiobooków – do 500 000 tytułów dostępnych w 14 krajach – od czasu ich uruchomienia dwa lata temu. Według Spotify liczba słuchaczy audiobooków i łączny czas ich odsłuchu wzrosły w ostatnim miesiącu o ponad jedną trzecią.

Spotify inwestuje w wideopodcasty

Spotify intensywnie inwestuje również w treści wideo – na platformie jest już dostępnych niemal 500 000 wideopodcastów.

W trzecim kwartale liczba subskrybentów Premium wzrosła o 12 proc., do 281 mln. Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie zwiększyła się o 17 mln, do 713 mln, przekraczając oczekiwania rynku. Na czwarty kwartał Spotify prognozuje wzrost liczby subskrybentów Premium o 8 mln, do 289 mln, co jest nieco poniżej szacunków analityków (290,9 mln). Firma mierzy się z silną konkurencją ze strony Apple Music i Amazon Music.

Czytaj więcej

Spotify znów podnosi ceny
Media
Spotify znów podnosi ceny. Koniec z bezpłatnymi audiobookami

Spotify przewiduje także przychody w wysokości 4,5 mld euro w czwartym kwartale – zgodnie z rynkowymi prognozami (4,57 mld euro) – po tym, jak w trzecim kwartale przychody wzrosły o 7 proc., również przekraczając oczekiwania.

Akcje Spotify lekko spadły w niestabilnych porannych notowaniach, ale od początku roku wzrosły już o około 44 procent.

Źródło: rp.pl

Film Platformy Streamingowe Spotify streaming

e-Wydanie