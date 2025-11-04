To pierwsze sprawozdanie finansowe firmy od września, kiedy ogłoszono, że założyciel i dyrektor generalny Daniel Ek od stycznia przejdzie na stanowisko prezesa wykonawczego rady nadzorczej – przypomina agencja Reutera.

Szwedzki gigant streamingu audio spodziewa się zysku operacyjnego na poziomie 620 mln euro (około 2,638 mld złotych) w czwartym kwartale, czyli nieco powyżej oczekiwań analityków (618,6 mln euro – dane LSEG). Firma przekroczyła również prognozy dotyczące zysków za trzeci kwartał.

Spotify koncentruje się na zwiększaniu zysków

Spotify w ostatnich latach polegało głównie na podwyżkach cen, by zwiększać zyski, ufając, że jego dominująca pozycja rynkowa sprawi, iż użytkownicy pozostaną lojalni. We wrześniu podniosło ceny planu indywidualnego Premium w ponad 150 krajach.

Dyrektor generalny Daniel Ek powiedział agencji Reuters, że priorytety inwestycyjne koncentrują się na wzroście przychodów, pozyskiwaniu użytkowników na rynkach wschodzących oraz rozszerzaniu oferty o podcasty, wideo i audiobooki.