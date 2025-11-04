Aktualizacja: 05.11.2025 05:02 Publikacja: 04.11.2025 18:44
Spotify inwestuje w wideopodcasty
Foto: Matteo Della Torre / NurPhoto / NurPhoto via AFP
To pierwsze sprawozdanie finansowe firmy od września, kiedy ogłoszono, że założyciel i dyrektor generalny Daniel Ek od stycznia przejdzie na stanowisko prezesa wykonawczego rady nadzorczej – przypomina agencja Reutera.
Szwedzki gigant streamingu audio spodziewa się zysku operacyjnego na poziomie 620 mln euro (około 2,638 mld złotych) w czwartym kwartale, czyli nieco powyżej oczekiwań analityków (618,6 mln euro – dane LSEG). Firma przekroczyła również prognozy dotyczące zysków za trzeci kwartał.
Spotify w ostatnich latach polegało głównie na podwyżkach cen, by zwiększać zyski, ufając, że jego dominująca pozycja rynkowa sprawi, iż użytkownicy pozostaną lojalni. We wrześniu podniosło ceny planu indywidualnego Premium w ponad 150 krajach.
Dyrektor generalny Daniel Ek powiedział agencji Reuters, że priorytety inwestycyjne koncentrują się na wzroście przychodów, pozyskiwaniu użytkowników na rynkach wschodzących oraz rozszerzaniu oferty o podcasty, wideo i audiobooki.
Aby przyciągnąć więcej użytkowników, Spotify wprowadziło m.in. długo oczekiwaną funkcję streamingu w wysokiej jakości (lossless audio). Firma potroiła także katalog audiobooków – do 500 000 tytułów dostępnych w 14 krajach – od czasu ich uruchomienia dwa lata temu. Według Spotify liczba słuchaczy audiobooków i łączny czas ich odsłuchu wzrosły w ostatnim miesiącu o ponad jedną trzecią.
Spotify intensywnie inwestuje również w treści wideo – na platformie jest już dostępnych niemal 500 000 wideopodcastów.
W trzecim kwartale liczba subskrybentów Premium wzrosła o 12 proc., do 281 mln. Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie zwiększyła się o 17 mln, do 713 mln, przekraczając oczekiwania rynku. Na czwarty kwartał Spotify prognozuje wzrost liczby subskrybentów Premium o 8 mln, do 289 mln, co jest nieco poniżej szacunków analityków (290,9 mln). Firma mierzy się z silną konkurencją ze strony Apple Music i Amazon Music.
Spotify przewiduje także przychody w wysokości 4,5 mld euro w czwartym kwartale – zgodnie z rynkowymi prognozami (4,57 mld euro) – po tym, jak w trzecim kwartale przychody wzrosły o 7 proc., również przekraczając oczekiwania.
Akcje Spotify lekko spadły w niestabilnych porannych notowaniach, ale od początku roku wzrosły już o około 44 procent.
