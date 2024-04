Spotify znów podnosi ceny. Koniec z bezpłatnymi audiobookami

Spotify podniesie ceny o około 1 do 2 dolarów miesięcznie na pięciu rynkach do końca kwietnia, w tym w Wielkiej Brytanii, Australii i Pakistanie. Platforma streamingowa podniesie ceny także w USA, swoim największym rynku. I to, jeszcze w tym roku.

Akcje Spotify wzrosły o 4,6 proc. do 281,92 dolarów w porannych godzinach na giełdzie w Nowym Jorku – informuje Bloomberg.

Wyższe ceny pomogą pokryć koszty audiobooków, popularnej usługi wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku. Spotify oferuje klientom do 15 godzin słuchania audiobooków miesięcznie w ramach płatnego planu. Choć firma płaci wydawcom za książki, do tej pory uzyskiwała dodatkowe przychody jedynie od słuchaczy, którzy przekroczyli limit.

Spotify wprowadzi nowy abonament

Szwedzka firma audio zamierza również wprowadzić nowy podstawowy abonament, który będzie oferować muzykę i podcasty – ale nie audiobooki – za obecną miesięczną cenę indywidualnego planu gremium wynoszącą 11 dolarów. Użytkownicy tego planu będą musieli dodatkowo płacić za audiobooki.