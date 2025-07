A antena to olbrzymi stres.

I widziałam, kto jak na ten stres reaguje, kto ma łatwość mówienia. Bo czytać można pierwszą audycję, może drugą – i to wszystko. Potem do słuchaczy trzeba mówić. I dziś, po pięciu latach, mogę powiedzieć, że nasza młodzież to już profesjonalni dziennikarze.

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

Gdyby wówczas miała pani taką wiedzę o tworzeniu radia od podstaw, jaką ma pani dzisiaj, to coś by pani zrobiła inaczej?

Już się bałam, że zapyta pan, czy bym się w ogóle tego podjęła. No, nie wiem. Gdybym miała świadomość trudności, jakie nas czekają, to chyba by mnie to przerosło. Bo oczywiście wiedziałam, jak się robi program, ale nie miałam pojęcia, jak się prowadzi firmę. I zresztą do tej pory nie mam zbyt dużego. Na szczęście mam trochę osób, które to wiedzą. Ale nie mieliśmy ich od początku. W Polskim Radiu, a tylko takie miałam doświadczenie, był osobny dział finansowy, prawny, IT, cała technika itd. A my ruszaliśmy z samymi dziennikarzami. Robiąc wstępną kalkulację finansową, w ogóle o tym nie pomyślałam, że potrzebne są pieniądze na ludzi w tych działach. Dziś, po pięciu latach, mogę powiedzieć, że mamy wszystko opanowane i czujemy się całkiem stabilnie. Ale był czas, gdy trochę się martwiliśmy, czy po początkowym entuzjazmie patroni nie przestaną wpłacać. Na szczęście poczuli, że to naprawdę jest radio, o jakim marzyli, i przez cały ten okres wpłaty utrzymują się na poziomie powyżej 700 tys. zł miesięcznie.

Momentem, kiedy wszyscy wróżyli wam największe problemy, była zmiana władzy. Nowy rząd obiecał odbudowę Trójki. Bała się pani, że słuchacze się od was odwrócą?

Mały niepokój był, ale się nie odwrócili.

Michał Nogaś postanowił jednak z Radia Nowy Świat wrócić na Myśliwiecką. Pani nie miała takich myśli?

Nie miałam. Z dwóch powodów: radio to ludzie, więc – po pierwsze – ludzi, którzy ze mną tworzyli Trójkę, już tam nie ma. To teraz zupełnie inne miejsce. Nie powiem, że ten brand kompletnie nic dla mnie nie znaczy, bo przepracowałam na Myśliwieckiej prawie 40 lat, ale teraz robię swoje wymarzone radio. Po drugie, nie mogłabym zostawić tych wszystkich ludzi, z którymi budowałam Radio Nowy Świat. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym im nagle powiedzieć: „Wiecie co, bujajcie się, odchodzę”.