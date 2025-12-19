Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Eternity. Wybieram ciebie”: Wieczność jako targi handlowe

„Eternity. Wybieram ciebie” Davida Freyne’a to komediodramat o trójkącie miłosnym w zaświatach. Jest czuła, lecz przy całym swym uroku zaskakująco zachowawcza.

Publikacja: 19.12.2025 16:20

„Eternity. Wybieram ciebie”, reż. David Freyne, dystr. Forum Film

„Eternity. Wybieram ciebie”, reż. David Freyne, dystr. Forum Film

Foto: mat.pras.

Michał Chudoliński

Wyobraź sobie, że po śmierci wysiadasz z pociągu. Nie ku świetlistej bramie, tylko do miejsca między dworcem a hotelem pod lotniskiem. W hali stoją stoiska z zaświatami: wersja chrześcijańska, buddyjska, Paryż, świat bez mężczyzn. Zamiast sądu – uśmiechnięci asystenci. Na miejsce nieba – pakiet przeżyć skrojony pod klienta.

Niebo w wersji Freyne’a bardziej przypomina infrastrukturę komunikacyjną niż przedsionek transcendencji. Dusze przyjeżdżają do miejsca na styku brutalistycznego hotelu, stacji przesiadkowej i konwentu popkultury. Przez tydzień zmarli mają wybrać swoją wieczność: od nostalgicznych rajów po wymyślne utopie. Czasem muszą wybrać też towarzysza podróży. Joan (Elizabeth Olsen) spotyka dwóch mężczyzn: Larry’ego (Miles Teller), z którym spędziła 65 lat, oraz Luke’a (Callum Turner), idealizowaną miłość z młodości, żołnierza zabitego na wojnie. To nie jest prosty rachunek.

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reżyser Michał Zadara
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Michał Zadara: Prawdziwa historia
„Opowieść świąteczna”, reż. Ida Sagmo Tvedte, dystr. Bomba Film
Plus Minus
„Opowieść świąteczna”: Opowieść bez grubej warstwy lukru
„Eleanor Wspaniała”, reż. Scarlett Johansson, dystr. UIP
Plus Minus
„Eleanor Wspaniała”: Telenowela o starości i samotności
Będzie można kupić książki za niewielkie kwoty, a przy okazji wspomóc organizację imprez kulturalnyc
Plus Minus
Redaktorzy „Plusa Minusa” polecają
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Vincenzo Latronico: Interesują mnie ludzie zwyczajni, których nie spotyka nic wyjątkowego
Plus Minus
Vincenzo Latronico: Interesują mnie ludzie zwyczajni, których nie spotyka nic wyjątkowego
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama