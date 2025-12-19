Widmo oligarchizacji kina i mediów. Co zmieni przejęcie Warner Bros. przez Netflix?

Burza wybuchła 5 grudnia, gdy do publicznej wiadomości dotarła informacja, że Netflix za 84,75 mld dol. kupuje Warner Bros Discovery (WBD). Takiej transakcji jeszcze na rynku filmowym nie było. Łączą się przecież dwie potęgi: pochodzące z dwóch różnych epok, tak bardzo różne, a jednocześnie mające tak wielki wpływ na zbiorową wyobraźnię.

Firma streamingowa, która stała się gigantem w ostatnich dziesięciu latach ma wchłonąć legendarną, wciąż liczącą się na rynku wytwórnię filmową założoną ponad 100 lat temu. Ale po ogłoszeniu decyzji pojawił się jeszcze kolejny gracz – Paramount Skydance, proponując tzw. wrogie przejęcie WBD za 108 mld dol. Trzeba jednak pamiętać, że na końcu głos mają akcjonariusze, organy regulacyjne i komisje antymonopolowe.