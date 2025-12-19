Rzeczpospolita

Plus Minus
Widmo oligarchizacji kina i mediów. Co zmieni przejęcie Warner Bros. przez Netflix?

Kwestia czy Warner Bros Discovery, który posiada m. in. polski TVN i Player.pl, kupi streamingowy gigant Netflix czy Paramount, wywołała największą od lat globalną burzę w świecie mediów. W tle jest polityczna rozgrywka, w której ważny głos ma Donald Trump.

Publikacja: 19.12.2025 09:30

W Polsce „Frankenstein" Guillermo Del Toro w ogóle nie był wyświetlany w kinach. Trafił od razu do N

W Polsce „Frankenstein” Guillermo Del Toro w ogóle nie był wyświetlany w kinach. Trafił od razu do Netflixa. Tymczasem reżyser powiedział, że „nie ma żadnego substytutu dla doświadczenia kinowego”

Foto: Ken Woroner/Netflix

Barbara Hollender

Burza wybuchła 5 grudnia, gdy do publicznej wiadomości dotarła informacja, że Netflix za 84,75 mld dol. kupuje Warner Bros Discovery (WBD). Takiej transakcji jeszcze na rynku filmowym nie było. Łączą się przecież dwie potęgi: pochodzące z dwóch różnych epok, tak bardzo różne, a jednocześnie mające tak wielki wpływ na zbiorową wyobraźnię.

Firma streamingowa, która stała się gigantem w ostatnich dziesięciu latach ma wchłonąć legendarną, wciąż liczącą się na rynku wytwórnię filmową założoną ponad 100 lat temu. Ale po ogłoszeniu decyzji pojawił się jeszcze kolejny gracz – Paramount Skydance, proponując tzw. wrogie przejęcie WBD za 108 mld dol. Trzeba jednak pamiętać, że na końcu głos mają akcjonariusze, organy regulacyjne i komisje antymonopolowe.

