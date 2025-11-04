Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Minister Waldemar Żurek reaguje na decyzję SN. Sędzia Jakub Iwaniec odsunięty od orzekania

We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, iż podjął decyzję o zawieszeniu sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, Jakuba Iwańca. Wcześniej zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych sędziego uchylił Sąd Najwyższy. Według prokuratury Iwaniec, będąc pod wpływem alkoholu, wjechał autem w drzewo.

Publikacja: 04.11.2025 19:05

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

W nagraniu zamieszczonym na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że rzecznik dyscyplinarny dla sędziów (taką funkcję pełni Jakub Iwaniec – przyp. red.) to osoba, która powinna świecić przykładem i przestrzegać prawa. – Okazuje się, że ostatnio widzieliśmy sytuację, kiedy pan sędzia Iwaniec, jak twierdzi prokuratura, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji. Prokuratura nie chciała pokazywać twardych dowodów, ale okazało się, że pełnomocnik sędziego Iwańca zaatakował wyprzedzająco prokuraturę. Każdy z was może zobaczyć komunikat prokuratury i jakie dowody zebrała. Dzisiaj podjąłem decyzję o tym, że sędzia Iwaniec musi zostać zawieszony – powiedział szef MS. 

Na nagraniu minister nie odniósł się do wtorkowej decyzji Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, która uchyliła zarządzenia o przerwie w czynnościach sędziego Iwańca. Przypomnijmy, iż wydała je w połowie października prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, w którym orzeka ten sędzia. Było to pokłosie ujawnienia przez media, iż sędzia pod wpływem alkoholu wjechał autem w drzewo.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Sędzia Jakub Iwaniec wygrywa przed Sądem Najwyższym. Wraca do orzekania

Problemy sędziego Jakuba Iwańca. Prokuratura twierdzi, że wjechał w drzewo pod wpływem alkoholu

Przypomnijmy, iż wkrótce Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN będzie musiała podjąć decyzję w sprawie immunitetu sędziego Iwańca. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej wystąpiła bowiem jeszcze w październiku Prokuratura Krajowa.

Pełnomocnik sędziego przekonuje, że to nie sędzia prowadził samochód, który uderzył w drzewo, ale był jedynie jego pasażerem. Inną wersję przedstawia natomiast prokuratura. – Warszawski sędzia Jakub I. 11 października w godzinach popołudniowych uczestniczył w imprezie stowarzyszenia strzeleckiego. W czasie tej imprezy spożywał alkohol. Około godziny 21.00 został odwieziony przez żonę kolegi do miejsca zamieszkania w Rejowcu Fabrycznym. Kilkanaście minut później zadzwonił do lokalnej pizzerii i zamówił pizzę z odbiorem osobistym. Około godziny 22.05 stawił się w tej pizzerii i odebrał zamówienie. Przysiadł się tam do znajomych, łącznie spędzając w lokalu kilkadziesiąt minut. Wyszedł około godziny 22.30. Mniej więcej w tym samym czasie sąsiedzi zobaczyli samochód Jakuba I. W pewnym momencie zjechał z jezdni na chodnik, a następnie uderzył w znajdujące się około trzy metry od sąsiadów drzewo. Samochód zawrócił i wjechał na posesję Jakuba I. Sąsiedzi wezwali na miejsce patrol policji – relacjonował rzecznik Prokuratury Krajowej.

Reklama
Reklama

Śledczy przesłuchali w tej sprawie kilkoro świadków. Z zeznań jednej z sąsiadek sędziego wynika, że to Iwaniec prowadził auto. Sędziemu może grozić za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak podczas konferencji prasowej
Sądy i trybunały
Sędzia Jakub Iwaniec straci immunitet? Nowe ustalenia śledczych

Afera hejterska. Sędziowie mieli atakować sędziów

Jakub Iwaniec jest jednym z sędziów, którzy według doniesień medialnych mieli uczestniczyć w tzw. aferze hejterskiej. Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. portal Onet podał, że w resorcie sprawiedliwości miała działać grupa, której celem była dyskredytacja sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości wdrażanej przez rząd PiS. Według tych doniesień do grupy zawiązanej na komunikatorze WhatsApp nazywanej „Kastą” miał należeć m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Miał on kontaktować się z kobietą o pseudonimie „Mała Emi”, która atakowała w mediach społecznościowych sędziów broniących praworządności. Według Onetu miała wykorzystywać do tego materiały dostarczane przez sędziów związanych z Piebiakiem.

Do grupy „Kasta” mieli należeć m.in. sędziowie: Konrad Wytrykowski, Przemysław Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzic, Arkadiusz Cichocki.

Po publikacji tych doniesień wiceminister Piebiak podał się do dymisji, a sędzia Iwaniec został usunięty z delegacji w resorcie sprawiedliwości. Były wiceszef MS konsekwentnie zaprzecza jakoby uczestniczył w jakiejkolwiek akcji szkalowania sędziów. Doniesienia Onetu nazywał fake newsami wymierzonymi w Zbigniewa Ziobrę i ówczesny resort sprawiedliwości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Sądownictwo Dyscyplinarne Sędziowie Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy

W nagraniu zamieszczonym na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że rzecznik dyscyplinarny dla sędziów (taką funkcję pełni Jakub Iwaniec – przyp. red.) to osoba, która powinna świecić przykładem i przestrzegać prawa. – Okazuje się, że ostatnio widzieliśmy sytuację, kiedy pan sędzia Iwaniec, jak twierdzi prokuratura, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji. Prokuratura nie chciała pokazywać twardych dowodów, ale okazało się, że pełnomocnik sędziego Iwańca zaatakował wyprzedzająco prokuraturę. Każdy z was może zobaczyć komunikat prokuratury i jakie dowody zebrała. Dzisiaj podjąłem decyzję o tym, że sędzia Iwaniec musi zostać zawieszony – powiedział szef MS. 

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej spadła z wokandy
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Nieruchomości
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Sąd: wlewy z witaminy C i kurkuminy to nie jest żadne leczenie
Prawo dla Ciebie
Sąd: wlewy z witaminy C i kurkuminy to nie jest żadne leczenie
"To nie był film erotyczny". Sąd Najwyższy rozstrzygnął skargę Polsatu
Prawo dla Ciebie
"To nie był film erotyczny". Sąd Najwyższy rozstrzygnął skargę Polsatu
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Wiele zmian w przepisach budowlanych od 2026 roku. Dotyczą m.in. akustyki, termomodernizacji i ogrod
Nieruchomości
Budowa domów i mieszkań na nowych zasadach. Co się zmieni w 2026 roku?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie