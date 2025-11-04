- Mamy dobrą wiadomość, na którą czekali nauczyciele i nauczycielki. Musieliśmy poprawić propozycje, które budziły wiele uzasadnionych emocji. Tak jak zapowiadałem podczas spotkań - zarówno bezpośrednich z nauczycielami, jak i ze związkami zawodowymi - kierujemy do Sejmu projekt ustawy. Dziś klub Koalicji Obywatelskiej oficjalnie złoży ten projekt – zapowiedział premier, którego cytuje Interia. Jak dodał, dodatkowe godziny będą płatne „według jednolitego systemu, niezależnego od lokalnych uwarunkowań, urzędniczych decyzji czy różnych interpretacji tego, co dzieje się w szkołach”.

Projekt zakłada zapłatę za gotowość nauczyciela

Autorzy projektu proponują wprowadzenie do Karty nauczyciela zasady, że nauczyciel gotowy do pracy podczas godziny ponadwymiarowej (czyli wykraczającej ponad pensum, które dla większości nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich wynosi 18 godzin tygodniowo) dostał wynagrodzenie nawet jeśli klasy nie ma w szkole, bo np. wyjechała na wycieczkę. Projekt ma precyzować czym jest "gotowość do pracy". Przepis ma obowiązywać od stycznia 2026 r., więc zostało mało czasu na ich uchwalenie. Premier wyraził nadzieję, że dzięki dobrej współpracy w Sejmie projekt uda się przyjąć "bez zbędnej zwłoki". - Mam nadzieję, że tym projektem sprawa zostanie ostatecznie i jednoznacznie rozstrzygnięta - powiedział Donald Tusk.

Wielka burza o „godziny basiowe” nauczycieli

Obecnie obowiązujące przepisy weszły w życie 1 września 2025 r. i stały się powodem ogromnej krytyki ze strony nauczycieli, którzy uznali, że znienawidzone „godziny czarnkowe” zamieniono im na „godziny basiowe” (od imienia ministry edukacji Barbary Nowackiej). Nowelizacja miała ujednolicić praktykę, bo niektóre szkoły wypłacały wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, a inne nie. Były również takie, które płaciły w określonych przypadkach. Po zmianach wynagrodzenie przysługuje, gdy nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć zrealizował w tym samym dniu przydzielone przez dyrektora szkoły inne zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Środowiska nauczycielskiego nie uspokoił komunikat MEN, w którym wskazano, iż „nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”. Taka interpretacja spotkała się z niezadowoleniem środowisk nauczycielskich. Spowodowało to, że szkoły w całym kraju zaczęły masowo odwoływać lub zawieszać wycieczki.