MEN wyjaśnił kwestię rozliczania nadgodzin w szkołach. Nauczyciele niezadowoleni

Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano długo oczekiwany przez nauczycieli komunikat dotyczący rozliczenia godzin ponadwymiarowych. Chodzi przede wszystkim o wycieczki szkolne.

Publikacja: 17.10.2025 11:14

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jakich sytuacjach nauczyciele mogą zachować prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny?
  • Jakie wyjątki od zasad rozliczania nadgodzin są przewidziane w Karcie nauczyciela?
  • Jakie stanowisko w sprawie interpretacji MEN przedstawił Związek Nauczycielstwa Polskiego?

Obowiązująca od 1 września 2025 r. tzw. duża nowelizacja Karty nauczyciela reguluje przypadki, w których pedagog zachowuje wynagrodzenie za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Wcześniej praktyka była bardzo różna, a niejasne przepisy powodowały liczne spory sądowe. Problem dotyczył np. zaplanowanych nadgodzin, których nauczyciel nie wypracuje, bo będzie zajmował się inną klasą na wycieczce. Niektóre szkoły wypłacały wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, inne nie, a były również takie, które płaciły w określonych przypadkach. Po zmianach wynagrodzenie przysługuje, gdy nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć zrealizował w tym samym dniu przydzielone przez dyrektora szkoły inne zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Nauczyciele nie będą tracić wynagrodzenia przez wycieczki
Nauczyciele nie będą tracić wynagrodzenia przez wycieczki

MEN: wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną

W najnowszym komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślono, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, czyli za przydzielone i zrealizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Jednocześnie przewidziano dwa wyjątki, w których nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia, mimo niezrealizowania tych godzin:

  • gdy nauczyciel zamiast przydzielonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zrealizował w tym samym dniu zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
  • gdy nauczyciel nie zrealizował zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na skutek przyczyn niezależnych od niego, a był gotów do ich realizacji (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy – Prawo oświatowe).
Jak wyjaśnia MEN, pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel, na polecenie dyrektora, realizuje inne obowiązki opiekuńcze lub wychowawcze, jak na przykład opieka nad uczniami podczas wycieczki, wyjść, np. do teatru, zawodów sportowych czy imprez szkolnych. Drugi przypadek dotyczy natomiast sytuacji, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu w ramach godzin ponadwymiarowych zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, np. choroby dziecka lub ucznia, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.

W komunikacie wskazano, iż „nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”. Jak przy tym podkreślono, organizacja pracy szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły.

Jednocześnie MEN poinformował, iż analizuje „możliwości rozszerzenia katalogu zajęć, które nauczyciel mógłby realizować zamiast nieodbytych zajęć ponadwymiarowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – w szczególności o inne prace statutowe szkoły”.

Nauczyciel powinien mieć płacone za nadgodziny jak każdy pracownik. Uchwała Sądu Najwyższego
Nauczyciel jak każdy, powinien mieć płacone za nadgodziny. Przełomowa uchwała SN

ZNP: nauczyciele oczekiwali czegoś więcej

Rozczarowania taką interpretacją nie kryje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wskazuje, że "komunikat jest zachowawczy w treści, a nauczyciele zgłaszający problemy z zapłatą za nieodbyte zajęcia, oczekiwali czegoś więcej”. 

Związkowcy przypominają, że jeszcze na etapie opiniowania nowelizacji Karty nauczyciela postulowali, aby nauczyciel miał prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć.

"Na dwóch spotkaniach z MEN w październiku ZNP przedstawił i opisał niekorzystne sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty, w wyniku których nauczyciele tracą wynagrodzenie. Przedstawiliśmy także trzy interpretacje MEN i jedną odpowiedź na interpelację poselską z lat 2009-2013, w których Ministerstwo wprost wskazywało, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy niezrealizowanie tych godzin nastąpiło na skutek nieodbycia się zajęć lekcyjnych nie z winy nauczyciela” – czytamy we wpisie ZNP zamieszczonym w mediach społecznościowych. 

Nauczyciele nie ruszyli masowo po pieniądze za nadgodziny. Dlaczego?
Nauczyciele nie ruszyli masowo po pieniądze za nadgodziny. Dlaczego?

