Czy dwaj Ukraińcy i Białorusin mają szanse na otrzymanie azylu w Polsce mimo decyzji o deportacji za wykroczenia, które popełnili w naszym kraju? – Każde postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej prowadzone jest w sposób, który ma na celu weryfikację tego, czy wnioskodawca żywi określone, indywidualne i obiektywnie uzasadnione obawy przed powrotem do kraju pochodzenia z powodu grożących w nim prześladowań lub czy dotyczy go rzeczywiste i bezpośrednie ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia. Wszyscy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemcy podlegają przesłuchaniu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w czasie którego są zobowiązani do szczegółowego przedstawienia powodów ubiegania się o jej udzielenie. Aby otrzymać ochronę międzynarodową wobec danej osoby nie mogą występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa – odpowiada „Rz” Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu.

33 osoby wskazane do deportacji nie przebywają na terytorium Polski. Śledztwa ws flagi UPA nie będzie

Co z resztą? Do przymusowego powrotu zobowiązanych zostało 14 cudzoziemców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego – 12 obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi. Dobrowolnie Polskę opuściło 13 cudzoziemców (11 obywateli Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi).

Okazuje się, że z grupy 63 osób, aż 33 to cudzoziemcy, którzy nie mają praw pobytowych w naszym kraju (przyjechali na koncert rapera), więc nie mogli być deportowani. Ppłk. Juźwiak: – Według ustaleń Straży Granicznej osoby te nie przebywają na terytorium Polski. Wobec 32 obywateli Ukrainy oraz obywatela Białorusi dokonano więc wpisów do Wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP oraz do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) celem odmowy wjazdu i pobytu z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Odmową wszczęcia śledztwa zakończyła się także sprawa (skierowano aż osiem zawiadomień, w tym przez samego operatora stadionu) wniesienia na koncert flagi UPA. Powód? „Czyny te nie zawierają znamion czynu zabronionego”.

Prokuratura w uzasadnieniu podkreśliła, że zabronione w Polsce propagowanie ideologii „dotyczy nie tylko ideologii nazistowskiej, komunistycznej i faszystowskiej, ale także innej ideologii nawołującej do używania przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne”. Jak wyjaśnia prok. Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga: „W zdarzeniu, jakie miało miejsce 9 sierpnia 2025 r. brak było elementu apelowania do odbiorców o cokolwiek – co za tym idzie, brak jest w zachowaniu tych osób elementu »propagowania« stanowiącego w istocie zachowanie zabronione. Zgromadzony materiał dowodowy nie ujawnił, iż osoby, które posiadały flagę, jak i przedmioty o których mowa powyżej, działały w zamiarze propagowania ideologii nazistowskiej czy też faszystowskiej”. Od tej decyzji nikt się nie odwołał. Decyzja o umorzeniu stała się prawomocna.