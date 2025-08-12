– W tej grupie jest 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów. Sądy też zareagowały błyskawicznie i w niektórych przypadkach, tam, gdzie doszło do wykroczenia, popełniono przestępstwa, nałożono odpowiednie kary. Dziękuję wszystkim służbom za odpowiednią reakcję – dodał premier.

Kim jest Maks Korż? Maks Korż to 36-letni białoruski raper, autor tekstów i reżyser. Jego muzyka stanowi mieszankę hip-hopu, rocka i muzyki elektronicznej. Popularność zyskał dzięki utworowi „Niebo nam pomoże”, który nagrał w czasie studiów na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Artysta znany jest z nawiązywania silnej więzi z publicznością, a jego koncertom zawsze towarzyszy żywiołowe zachowanie fanów. Korż otwarcie potępił rosyjską inwazję na Ukrainę.

– Chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że od tego jest państwo, by działało skutecznie i szybko i zapobiegało oraz karało wszystkich sprawców, niezależnie od tego, czy to są Ukraińcy, Białorusini, Polacy czy Niemcy (...). Natomiast w żadnym przypadku, i to mówię w interesie naszego bezpieczeństwa, nie można dopuścić do rozpętania nastrojów antyukraińskich, tak jak władze ukraińskie muszą dbać o to, aby nikt nie wpadł na pomysł w Kijowie, na Ukrainie czy w Polsce, aby Ukraińcy wykonywali jakieś niepotrzebne, antypolskie gesty – mówił też Tusk.

Premier w kontekście zbliżających się rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce mówił, że choć efekt rozmów jest wciąż „wielką niewiadomą”, to jednak jest „kwestią fundamentalną z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, aby Putin nie dostał prezentu przed tymi rozmowami, przed tym spotkaniem, a takim prezentem byłoby skonfliktowanie Ukraińców i Polaków, czy szerzej Ukraińców z Europą”.