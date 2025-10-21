Aktualizacja: 21.10.2025 17:21 Publikacja: 21.10.2025 15:44
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Foto: PAP/Piotr Nowak
Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych. Przypomnijmy, iż jest to rekompensata wypłacana twórcom w zamian za nieodpłatne korzystanie z ich dzieł. Istnieje w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy 2001/29/WE. Opłata jest pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń do kopiowania i odtwarzania utworów chronionych.
Przygotowana przez resort kultury nowelizacja zakłada objęcie opłatą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. Dla wszystkich nowych urządzeń rozporządzenie wprowadza opłatę w wysokości 1 proc., a dla pozostałych obniża ją do maksymalnie 2 proc. Resort szacuje, że dzięki zmianom do twórców może trafić każdego roku dodatkowych 150–200 mln zł.
Czytaj więcej
Od 20 lat stowarzyszenie KOPIPOL walczyło o objęcie opłatą reprograficzną komputerów, tabletów cz...
O podpisanie rozporządzenia zaapelowali szefowie organizacji reprezentujących branże związane z kulturą. Na wstępie zwracają uwagę, że „Polska pozostaje jednym z nielicznych państw, które od kilkunastu lat nie zaktualizowało listy urządzeń służących do kopiowania utworów oraz nośników, na których kopie te są utrwalane w ramach tzw. użytku osobistego”. W ich ocenie, przedstawiony przez MKiDN projekt zmian, to „pozytywny krok mający na celu usunięcie istniejącej wady prawnej, której koszty ponoszą producenci i twórcy kultury – branży stanowiącej jedną z podstawowych gałęzi gospodarki, która nie tylko dba o zachowanie polskiej tożsamości narodowej, ale zwiększa także nasze bezpieczeństwo, poprzez walkę z coraz powszechniejszą dezinformacją i mową nienawiści”.
W apelu podkreślono, że „w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych znajduje zatrudnienie ponad 300 tysięcy osób, których twórczość generuje niemal 4 procent PKB”. Co więcej, „inwestowanie w kulturę to więc nie tylko decyzja o charakterze symbolicznym, lecz także strategiczny wybór rozwojowy państwa, także dlatego ww. rozporządzenie wymaga pilnej aktualizacji".
Zdaniem sygnatariuszy „archaiczne urządzenia i nośniki powinny zostać jak najszybciej zamienione na te, które są obecnie powszechnie wykorzystywane do kopiowania”. Wskazują oni jednocześnie, że cały system wymaga "większej efektywności i kontroli ze strony reprezentantów wszystkich kategorii uprawnionych”.
Na zakończenie apelu jego autorzy wskazują, że „wprowadzenie tego rozporządzenia będzie jednym z najważniejszych osiągnięć w historii polityki kulturalnej ostatnich lat”, a decyzja minister „przejdzie do historii jako moment, w którym setki tysięcy polskich twórców i producentów otrzymały realne wsparcie – co szczególnie znaczące, ponieważ środki te nie obciążą budżetu państwa, gdyż pochodzą z mechanizmu solidarnościowego, który od lat funkcjonuje w całej Europie”.
Czytaj więcej
Dzisiejsze przychody organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce z tytułu opłaty reprograficznej...
Pod apelem podpisali się:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych. Przypomnijmy, iż jest to rekompensata wypłacana twórcom w zamian za nieodpłatne korzystanie z ich dzieł. Istnieje w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy 2001/29/WE. Opłata jest pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń do kopiowania i odtwarzania utworów chronionych.
Przygotowana przez resort kultury nowelizacja zakłada objęcie opłatą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. Dla wszystkich nowych urządzeń rozporządzenie wprowadza opłatę w wysokości 1 proc., a dla pozostałych obniża ją do maksymalnie 2 proc. Resort szacuje, że dzięki zmianom do twórców może trafić każdego roku dodatkowych 150–200 mln zł.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
W piątek przedstawiono założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wsp...
Procedura spadkowa stanie się prostsza dzięki nowym uprawnieniom dla notariuszy. Trzy procedury sądowe zostaną w...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas