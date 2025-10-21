Rzeczpospolita
Prawo
Organizacje apelują do minister kultury ws. opłat reprograficznych. „Pani decyzja przejdzie do historii”

Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minister Marty Cienkowskiej o jak najszybsze podpisanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych. Zwrócili się również o powierzenie inkasa i podziału tych opłat rzetelnym i sprawdzonym organizacjom.

Publikacja: 21.10.2025 15:44

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska

Foto: PAP/Piotr Nowak

Mateusz Adamski

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych. Przypomnijmy, iż jest to rekompensata wypłacana twórcom w zamian za nieodpłatne korzystanie z ich dzieł. Istnieje w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy 2001/29/WE. Opłata jest pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń do kopiowania i odtwarzania utworów chronionych.

Przygotowana przez resort kultury nowelizacja zakłada objęcie opłatą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. Dla wszystkich nowych urządzeń rozporządzenie wprowadza opłatę w wysokości 1 proc., a dla pozostałych obniża ją do maksymalnie 2 proc. Resort szacuje, że dzięki zmianom do twórców może trafić każdego roku dodatkowych 150–200 mln zł.

Kto ma inkasować opłatę reprograficzną? Minister chce wyciąć KOPIPOL
Internet i prawo autorskie
Kto ma inkasować opłatę reprograficzną? Minister chce wyciąć KOPIPOL

„To będzie jedno z najważniejszych osiągnięć w historii polityki kulturalnej ostatnich lat”

O podpisanie rozporządzenia zaapelowali szefowie organizacji reprezentujących branże związane z kulturą. Na wstępie zwracają uwagę, że „Polska pozostaje jednym z nielicznych państw, które od kilkunastu lat nie zaktualizowało listy urządzeń służących do kopiowania utworów oraz nośników, na których kopie te są utrwalane w ramach tzw. użytku osobistego”. W ich ocenie, przedstawiony przez MKiDN projekt zmian, to „pozytywny krok mający na celu usunięcie istniejącej wady prawnej, której koszty ponoszą producenci i twórcy kultury – branży stanowiącej jedną z podstawowych gałęzi gospodarki, która nie tylko dba o zachowanie polskiej tożsamości narodowej, ale zwiększa także nasze bezpieczeństwo, poprzez walkę z coraz powszechniejszą dezinformacją i mową nienawiści”.

W apelu podkreślono, że „w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych znajduje zatrudnienie ponad 300 tysięcy osób, których twórczość generuje niemal 4 procent PKB”. Co więcej, „inwestowanie w kulturę to więc nie tylko decyzja o charakterze symbolicznym, lecz także strategiczny wybór rozwojowy państwa, także dlatego ww. rozporządzenie wymaga pilnej aktualizacji". 

Zdaniem sygnatariuszy „archaiczne urządzenia i nośniki powinny zostać jak najszybciej zamienione na te, które są obecnie powszechnie wykorzystywane do kopiowania”. Wskazują oni jednocześnie, że cały system wymaga "większej efektywności i kontroli ze strony reprezentantów wszystkich kategorii uprawnionych”.

Na zakończenie apelu jego autorzy wskazują, że „wprowadzenie tego rozporządzenia będzie jednym z najważniejszych osiągnięć w historii polityki kulturalnej ostatnich lat”, a decyzja minister „przejdzie do historii jako moment, w którym setki tysięcy polskich twórców i producentów otrzymały realne wsparcie – co szczególnie znaczące, ponieważ środki te nie obciążą budżetu państwa, gdyż pochodzą z mechanizmu solidarnościowego, który od lat funkcjonuje w całej Europie”.

Maciej Wróbel, wiceminister kultury
Kultura
1 procent od smartfona dla twórców, wykonawców i producentów

Kto poparł apel do minister kultury

Pod apelem podpisali się: 

  • Jerzy Kornowicz, Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska
  • Joanna Szymańska, Prezes Polskiej Gildii Producentów
  • Andrzej Jakimowski, Przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich
  • Maciej Sobczyk, Przewodniczący Gildii Scenarzystów Polskich
  • Marek Frąckowiak, Prezes Izby Wydawców Prasy
  • Stanisław Zaborowski, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
  • Magdalena Dębowska-Hajduk, Prezes Polskiej Izby Książki
  • Piotr Śliskowski, Prezes Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC
  • Barbara Jóźwiak, Prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Copyright Polska”
  • Renata Krzewska, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol
  • Grzegorz Łoszewski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
  • Ludmiła Mitręga, Prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów
  • Andrzej Gajewski, Dyrektor Generalny Związku Artystów Scen Polskich ZASP
  • Dominik Skoczek, Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych
  • Urszula Święcicka, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
  • Beata Bolesławska-Lewandowska, Prezes Związku Kompozytorów Polskich
  • Bogusław Pluta, Dyrektor Zarządzający Związku Producentów Audio-Video
  • Robert Gulaczyk, Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich
  • Leszek Biolik, przewodniczący Związku Zawodowego Muzyków RP

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prawo Autorskie opłata reprograficzna

