Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat reprograficznych. Przypomnijmy, iż jest to rekompensata wypłacana twórcom w zamian za nieodpłatne korzystanie z ich dzieł. Istnieje w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy 2001/29/WE. Opłata jest pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń do kopiowania i odtwarzania utworów chronionych.

Przygotowana przez resort kultury nowelizacja zakłada objęcie opłatą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. Dla wszystkich nowych urządzeń rozporządzenie wprowadza opłatę w wysokości 1 proc., a dla pozostałych obniża ją do maksymalnie 2 proc. Resort szacuje, że dzięki zmianom do twórców może trafić każdego roku dodatkowych 150–200 mln zł.

„To będzie jedno z najważniejszych osiągnięć w historii polityki kulturalnej ostatnich lat”

O podpisanie rozporządzenia zaapelowali szefowie organizacji reprezentujących branże związane z kulturą. Na wstępie zwracają uwagę, że „Polska pozostaje jednym z nielicznych państw, które od kilkunastu lat nie zaktualizowało listy urządzeń służących do kopiowania utworów oraz nośników, na których kopie te są utrwalane w ramach tzw. użytku osobistego”. W ich ocenie, przedstawiony przez MKiDN projekt zmian, to „pozytywny krok mający na celu usunięcie istniejącej wady prawnej, której koszty ponoszą producenci i twórcy kultury – branży stanowiącej jedną z podstawowych gałęzi gospodarki, która nie tylko dba o zachowanie polskiej tożsamości narodowej, ale zwiększa także nasze bezpieczeństwo, poprzez walkę z coraz powszechniejszą dezinformacją i mową nienawiści”.

W apelu podkreślono, że „w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych znajduje zatrudnienie ponad 300 tysięcy osób, których twórczość generuje niemal 4 procent PKB”. Co więcej, „inwestowanie w kulturę to więc nie tylko decyzja o charakterze symbolicznym, lecz także strategiczny wybór rozwojowy państwa, także dlatego ww. rozporządzenie wymaga pilnej aktualizacji".