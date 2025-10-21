Za uncję złota płacono we wtorek po południu 4140 USD. Jej cena spadała o około 5 proc. w porównaniu z poniedziałkiem. Wcześniej ustanowiła rekord i wyniosła 4381,5 USD. Wycena srebra spadała z kolei w okolice 49 USD za uncję.

Co spowodowało przecenę złota i srebra?

Analitycy wskazują, że oznaki hamowania rajdów cenowych złota i srebra widoczne były już w piątek. - Korekta nastąpiła, gdy apetyt na ryzyko wzrósł na szerokich rynkach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie krótki wzrost napięć w sektorze bankowym na poziomie regionalnym szybko wygasł. Rajd na rynku metali szlachetnych wygenerował dynamikę, którą rzadko widziano w ostatnich dekadach, jednak brak dużego spekulacyjnego zaangażowania sugeruje, że rynek nadal jest niedostatecznie obsadzony, a nie przepełniony – ocenia Ole Hansen, strateg Saxo Banku. Jego zdaniem, obecnie mamy do czynienia z realizacją zysków przez inwestorów na rynku srebra.

- Ruchy związane z realizacją zysków i osłabienie przepływów do bezpiecznych aktywów połączyły się, by dziś lekko obniżyć cenę złota... wszelkie spadki ceny złota będą postrzegane jako okazje do zakupów, dopóki Fed utrzymuje obecny kierunek obniżania stóp procentowych – uważa Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade. Jego zdaniem, obecny rajd złota ma jeszcze przestrzeń do wzrostów, pod warunkiem że dane o inflacji konsumenckiej w USA, które pojawią się pod koniec tego tygodnia, nie przyniosą nieprzyjemnych niespodzianek.