Czy wszystkie smartfony, nawet te, które nie dają potencjału do kopiowania, odtwarzania, będą podlegać opłatom?

Tylko te z pamięcią powyżej 32 GB, te z mniejszą – nie. Tak samo nie wszystkie telewizory. Opłata dotyczy również dekoderów wideo z pamięcią zewnętrzną, które mogą rejestrować obraz i służyć do kopiowania nagranego materiału na inne urządzenia. W katalogu zostały – ze stawką zmniejszoną do maksymalnie 2 proc. z obowiązujących wcześniej 3 proc. – kopiarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne… i na samym końcu listy przysłowiowy już magnetowid z symboliczną opłatą 0,01 proc. od kwoty sprzedaży hurtowej.

Czy Polska jest jedynym krajem, który nie wprowadził nowoczesnego rozporządzenia w związku z regulacjami w Unii Europejskiej?

Jednym z ostatnich. 20 krajów Unii Europejskiej te przepisy wprowadziło i obowiązują tam z powodzeniem od wielu lat.

Na liście zostało 19 urządzeń, do tej pory było ich 65. Ale czy Polacy nie odbiorą opłat jako kolejnego podatku?

Opłata reprograficzna nie jest podatkiem – to koszt po stronie producentów i importerów sprzętu. To jest element społecznej odpowiedzialności biznesu, który – podkreślam – funkcjonuje z powodzeniem na całym świecie. Branża technologiczna jest częścią szerszego, cyfrowego ekosystemu. W całej Europie uczestniczy w opłatach reprograficznych, jest to naturalna część prowadzenia biznesu w tym obszarze na dzisiejszych rynkach. Aktualizujemy listę nośników właśnie po to, żeby te same zasady obowiązywały na naszym rynku. Twórcy, wykonawcy, producenci, czyli wszyscy ci, którzy będą beneficjentami tych środków, od dawna czekają na tę zmianę. Dzisiejsze przychody organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce z tytułu opłaty reprograficznej są najniższe w Europie. To jest ledwie ponad 35 milionów zł, a powinny wynosić około 150-200 milionów zł

Opłaty reprograficzne w Niemczech w 2023 r. wyniosły 205 mln euro, a więc 24 razy więcej niż w Polsce (przy PKB większym 6-7-krotnie). W Polsce wpływy z opłat w 2024 r. wyniosły 35,8 mln zł, a więc ok. 8,5 mln euro. Maciej Wróbel, wiceminister kultury

Skąd taka kalkulacja?

Uwzględniając dane GUS dotyczące wartości rynku krajowego telefonów komórkowych typu smartfony w 2023 r. na poziomie ok. 12 mld zł, zakładamy, że wpływy z tej pozycji mogą sięgnąć ok. 100 mln zł. Z kolei rynek krajowy telewizorów, zgodnie z danymi GUS za lata 2022–2023, kształtuje się na poziomie ok. 6 mld zł, zatem wpływy z tej pozycji mogą wynieść ok. 50 mln zł. W sumie opłaty na smartfony i telewizory mogą przynieść uprawnionym podmiotom wpływy w wysokości ok. 150 mln zł. Te pieniądze nie trafią do budżetu państwa, tylko – za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania – do artystek i artystów. Opłatę poniosą producenci i importerzy sprzętu wymienionego w rozporządzeniu.

Wspominał pan o projekcie opłaty 4 proc. zaproponowanym przez rząd PiS. W Europie są rozwiązania procentowe i kwotowe. Jakie będą u nas?

Rozwiązania na całym świecie są różne, te obowiązujące w Europie najczęściej zakładają opłaty wyższe niż proponowany przez nas 1 proc. W Austrii od smartfona liczona jest kwota 5,5 euro za sztukę. W Belgii 4 euro na telefony komórkowe, tablety i komputery. W Hiszpanii obowiązują stawki: 3,25 euro za smartfon, 3,75 euro za tablet oraz 5,33 euro za komputer. W Niemczech stawka za telefon komórkowy wynosi 6,25 euro, za tablet – 8,75 euro, a za komputer przenośny – 10,60 euro. We Francji stawki za telefony komórkowe i smartfony uzależnione są od pojemności urządzenia i wahają się od 4–14 euro za sztukę. Stawki procentowe obowiązują na Słowacji i w Czechach. Na Słowacji wynoszą odpowiednio 0,7 proc. wartości smartfonu, 0,6 proc. tabletu i 0,85 proc. komputera. Podobnie jest w Czechach, gdzie opłata dla urządzeń kopiujących wynosi 3 proc. ceny sprzedaży, a dla odbiorników telewizyjnych z funkcją nagrywania – 1,5 proc.