Jarosław Kaczyński o prof. Andrzeju Zollu: Ten człowiek się nie wstydzi

- Jeżeli ostatnio niejaki Zoll, bo już powiedzenie o nim „profesor” jest nie na miejscu, twierdzi, że teraz Zgromadzenie Narodowe ma zatwierdzać orzeczenie Sądu Najwyższego i wynik wyborów, to najlepszy dowód, do czego to wszystko doszło - powiedział w Rzeszowie Jarosław Kaczyński. - Ten człowiek się nie wstydzi. Nie znam jego dorobku w prawie karnym, ale wiem, że jego siła i pozycja wynika przede wszystkim z pozycji jego dziadka i pradziadka. Obydwaj byli wybitnymi prawnikami. Natomiast co do tego pana, to zostawię to innym, bo nic w tej sprawie nie wiem. Ale to jest dowód, do czego doszli ci, którzy powinni tego prawa przestrzegać, powinni go strzec i wywiązywać się ze swoich zawodowych obowiązków, które są obowiązkami moralnym – mówił prezes PiS.

Kaczyński wyraził też obawy, że przeciwnicy polityczni mogą zakłócić ceremonię zaprzysiężenia. Wezwał uczestników spotkania w Rzeszowie do wizyty w Warszawie i wsparcia prezydenta elekta 6 sierpnia.

Andrzej Zoll: Obcieram i idę dalej

Prof. Andrzej Zoll nie był zaskoczony atakiem ze strony prezesa PiS.

- Siedzieliśmy razem z Jarosławem Kaczyńskim przy okrągłym stole. Nie było w nim wtedy takiej odrazy w stosunku do mnie. Później, gdy on był szefem kancelarii prezydenta (Lecha) Wałęsy, a ja byłem przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, siedzieliśmy w tym samym budynku i mieliśmy sympatyczne kontakty – skomentował dla Onetu Andrzej Zoll.

- Ale nie jestem zaskoczony tą jego wypowiedzią. Przyjąłem ją z pewną satysfakcją, że to właśnie pan Kaczyński mnie zaatakował. Jeżeli ktoś taki, jak Kaczyński, na mnie pluje, to obcieram i idę dalej – powiedział prawnik.