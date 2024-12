Który prezes TK zostanie najlepiej zapamiętany? Kontrowersje, najgłośniejsze orzeczenia

Rzepliński sam podsumowywał, że za jego czasów w TK zapadła seria wyroków dotyczących ustaw regulujących zabezpieczenie społeczne w warunkach kryzysu, orzeczeń dotyczących emerytów i rencistów; TK wypowiadał się na temat świadczeń społecznych. Rzecznik praw obywatelskich w swoim podsumowaniu tego okresu wymieniał zaś m.in. wyroki ws. kwoty wolnej od podatku dochodowego (TK orzekł, że państwo nie może nie pozostawiać podatnikom środków niezbędnych do funkcjonowania), braku możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą (TK sprzeciwił się braku prawa do obrony) czy wolności zgromadzeń publicznych (zdaniem TK w demokratycznym państwie liczba ich uczestników nie musi zostać odgórnie narzucona).

Poprzednikiem profesora w latach 2008-2010 był z kolei prof. Bohdan Zdziennicki, powołany do TK już siedem lat wcześniej. Przez dwie dekady sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, z doświadczeniem na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialnego za prace legislacyjne, a także członek Rady Legislacyjnej przy premierze. Za jego czasów TK wydał głośny wyrok ws. różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn (dopuszczając tę regulację).

Zdziennicki zastąpił zaś Jerzego Stępienia, który na czele TK również stał dwa lata, a którego powołano tam już w 1999 r. Choć zwyczajowo tytułowany profesorem, sam sprzeciwiał się tej nomenklaturze. Legitymował się zaś doświadczeniem politycznym, pracując jako senator i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także był współtwórcą reformy samorządu terytorialnego. Pod jego rządami TK wypowiedział się ws. amnestii maturalnej (torpedując pomysł ówczesnego ministra edukacji Romana Giertycha, zakładający, że maturę z jednego z przedmiotów zdało się nawet bez uzyskania minimalnej liczby punktów).

Historyczne momenty Trybunału przypadły bez wątpienia na kadencję prof. Marka Safjana (prezesa w latach 1998-2006, w samym TK już rok wcześniej). To wtedy TK wypowiedział się ws. członkostwa Polski w Unii Europejskiej (dając traktatowi akcesyjnemu zielone światło) i referendum ws. przystąpienia do UE. W koordynacji prac prof. Safjanowi, naukowcowi z zapleczem w postaci pracy na Uniwersytecie Warszawskim, pomogło z pewnością doświadczenie w komitecie ds. bioetyki Rady Europy czy przewodniczenie radzie naukowej Instytutu Wymiary Sprawiedliwości. Trzy lata po ustąpieniu ze stanowiska – aż do początku bieżącego roku - profesor był sędzią TSUE.