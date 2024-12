Smutny bilans Trybunału Konstytucyjnego za Julii Przyłębskiej. Dramatyczny spadek liczby orzeczeń

Ile wyroków wydawał Trybunał Konstytucyjny? Najgorsze wyniki od lat

Przyłębska zasiadła w fotelu prezesa Trybunału w grudniu 2016 r. W pierwszym roku pod jej rządami TK wydał 36 wyroków, podobnie było w roku 2018. W kolejnych latach liczba ta systematycznie malała, spadając ostatecznie w 2022 r. do rekordowo niskiego poziomu 14 wyroków, co jest wynikiem najgorszym od 24 lat. Co prawda w 2023 r. TK ogłosił 35 wyroków, jednak w kończącym się właśnie roku zapadło ich zaledwie 17. W konsekwencji średnia roczna liczba wyroków wydawanych przez TK w latach 2017-2024 wynosi 25.

Dla porównania podczas sześcioletniej kadencji poprzedniego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego w Trybunale zapadało rocznie średnio 61 wyroków. Oznacza to, że TK za czasów Julii Przyłębskiej wydawał o niemal 60 proc. mniej wyroków niż za jej poprzednika.

Wyraźny spadek orzecznictwa Trybunału pod przewodnictwem Przyłębskiej widoczny jest też w ramach wydawanych postanowień. W ostatnich ośmiu latach ogłaszano ich 58 rocznie. W okresie prezesury prof. Rzeplińskiego TK wydawał 76 postanowień w ciągu roku.

Zastrzeżenia do tych liczb ma jednak były wiceprezes TK Stanisław Biernat. W ostatniej rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że w kończącym się właśnie roku Trybunał wydawał dużo postanowień, ponieważ łatwo dopuszczano sprawy do merytorycznego rozpoznania w ramach tzw. kontroli wstępnej tylko po to, by później umarzać postępowania. W ten sposób – zdaniem Biernata – pompowane są statystyki.