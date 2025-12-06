Aktualizacja: 06.12.2025 11:21 Publikacja: 06.12.2025 09:41
Foto: Jordan Vonderhaar/Bloomberg
SpaceX zapowiedział inwestorom możliwość debiutu giełdowego w drugiej połowie 2026 r. Jednocześnie firma rozważa umożliwienie sprzedaży akcji części pracowników i wczesnych inwestorów. Według osób zaznajomionych ze sprawą SpaceX miałoby zostać wycenione łącznie na 800 mld dolarów (ponad 687 mld euro). Oznaczałoby to, że SpaceX wyprzedziłoby OpenAI, stając się najcenniejszą prywatną firmą w Stanach Zjednoczonych. Szefa SpaceX, Elona Muska, i prezesa OpenAI, Sama Altmana, łączy konflikt, który niejednokrotnie rozgrywał się publicznie.
SpaceX intensywnie inwestuje w rakiety wielokrotnego użytku, infrastrukturę startową i satelity, rywalizując jednocześnie o rządowe kontrakty z nowymi graczami w sektorze kosmicznym, takimi jak Blue Origin Jeffa Bezosa. SpaceX jest jednak daleko z przodu i operuje największą na świecie siecią satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej dzięki Starlinkowi, który dostarcza internet satelitarny pod tą samą marką.
Według doniesień medialnych Musk posiada ponad 40 proc. udziałów w SpaceX, a kontrolę nad firmą zapewniają mu akcje dające więcej praw głosu. Debiut giełdowy SpaceX pozwoliłby również dokładniej określić wartość majątku Elona Muska. Dotąd wartość jego udziałów w SpaceX była szacowana na podstawie pojedynczych transakcji sprzedaży akcji. W przypadku Tesli, której Musk również przewodzi, wycena jego udziałów odzwierciedla kurs giełdowy.
Potencjalne IPO SpaceX obejmowałoby biznes Starlinka, który firma wcześniej rozważała wydzielić jako osobną spółkę. Musk niedawno omawiał możliwość wejścia SpaceX na giełdę podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Tesli – przypomina CNBC. Musk, będący CEO obu firm, powiedział, że nie przepada za prowadzeniem spółek publicznych, między innymi dlatego, że przyciągają „bezpodstawne pozwy” i mogą „bardzo utrudniać efektywne działanie”.
Jednak podczas spotkania Musk przyznał, że chciałby „znaleźć sposób, aby akcjonariusze Tesli mogli uczestniczyć w SpaceX”, dodając: „może kiedyś SpaceX powinno stać się spółką publiczną, mimo wszystkich wad”.
