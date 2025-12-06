SpaceX zapowiedział inwestorom możliwość debiutu giełdowego w drugiej połowie 2026 r. Jednocześnie firma rozważa umożliwienie sprzedaży akcji części pracowników i wczesnych inwestorów. Według osób zaznajomionych ze sprawą SpaceX miałoby zostać wycenione łącznie na 800 mld dolarów (ponad 687 mld euro). Oznaczałoby to, że SpaceX wyprzedziłoby OpenAI, stając się najcenniejszą prywatną firmą w Stanach Zjednoczonych. Szefa SpaceX, Elona Muska, i prezesa OpenAI, Sama Altmana, łączy konflikt, który niejednokrotnie rozgrywał się publicznie.

Reklama Reklama

Ile wart jest cały majątek Elona Muska

SpaceX intensywnie inwestuje w rakiety wielokrotnego użytku, infrastrukturę startową i satelity, rywalizując jednocześnie o rządowe kontrakty z nowymi graczami w sektorze kosmicznym, takimi jak Blue Origin Jeffa Bezosa. SpaceX jest jednak daleko z przodu i operuje największą na świecie siecią satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej dzięki Starlinkowi, który dostarcza internet satelitarny pod tą samą marką.

Według doniesień medialnych Musk posiada ponad 40 proc. udziałów w SpaceX, a kontrolę nad firmą zapewniają mu akcje dające więcej praw głosu. Debiut giełdowy SpaceX pozwoliłby również dokładniej określić wartość majątku Elona Muska. Dotąd wartość jego udziałów w SpaceX była szacowana na podstawie pojedynczych transakcji sprzedaży akcji. W przypadku Tesli, której Musk również przewodzi, wycena jego udziałów odzwierciedla kurs giełdowy.