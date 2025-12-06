Rzeczpospolita
Ekonomia
Elon Musk rozważa IPO SpaceX – największy kosmiczny debiut w historii

Czy w 2026 r. dojdzie do gigantycznego debiutu giełdowego firmy kosmicznej SpaceX? Spółka Elona Muska sygnalizuje, że może wprowadzić część swoich akcji do obrotu – informuje „The Wall Street Journal”. Pozwoliłoby to po raz pierwszy jasno określić, ile warte jest to przedsięwzięcie.

Publikacja: 06.12.2025 09:41

Elon Musk rozważa IPO SpaceX – największy kosmiczny debiut w historii

Foto: Jordan Vonderhaar/Bloomberg

Urszula Lesman

SpaceX zapowiedział inwestorom możliwość debiutu giełdowego w drugiej połowie 2026 r. Jednocześnie firma rozważa umożliwienie sprzedaży akcji części pracowników i wczesnych inwestorów. Według osób zaznajomionych ze sprawą SpaceX miałoby zostać wycenione łącznie na 800 mld dolarów (ponad 687 mld euro). Oznaczałoby to, że SpaceX wyprzedziłoby OpenAI, stając się najcenniejszą prywatną firmą w Stanach Zjednoczonych. Szefa SpaceX, Elona Muska, i prezesa OpenAI, Sama Altmana, łączy konflikt, który niejednokrotnie rozgrywał się publicznie.

Czytaj więcej

Forum amerykańsko-saudyjskie stało się areną ogłoszenia strategicznego partnerstwa między należącym
Technologie
Elon Musk: praca stanie się hobby, a bieda zniknie. Wystarczy dekada

Ile wart jest cały majątek Elona Muska

SpaceX intensywnie inwestuje w rakiety wielokrotnego użytku, infrastrukturę startową i satelity, rywalizując jednocześnie o rządowe kontrakty z nowymi graczami w sektorze kosmicznym, takimi jak Blue Origin Jeffa Bezosa. SpaceX jest jednak daleko z przodu i operuje największą na świecie siecią satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej dzięki Starlinkowi, który dostarcza internet satelitarny pod tą samą marką.

Czytaj więcej

Elon Musk snuje różne wizje szybkiego transportu. Jednym z rozwiązań może być latające auto
Globalne Interesy
Elon Musk szykuje „najbardziej pamiętną premierę w historii”. Latająca Tesla?

Według doniesień medialnych Musk posiada ponad 40 proc. udziałów w SpaceX, a kontrolę nad firmą zapewniają mu akcje dające więcej praw głosu. Debiut giełdowy SpaceX pozwoliłby również dokładniej określić wartość majątku Elona Muska. Dotąd wartość jego udziałów w SpaceX była szacowana na podstawie pojedynczych transakcji sprzedaży akcji. W przypadku Tesli, której Musk również przewodzi, wycena jego udziałów odzwierciedla kurs giełdowy.

Dlaczego Musk nie lubi spółek publicznych

Potencjalne IPO SpaceX obejmowałoby biznes Starlinka, który firma wcześniej rozważała wydzielić jako osobną spółkę. Musk niedawno omawiał możliwość wejścia SpaceX na giełdę podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Tesli – przypomina CNBC. Musk, będący CEO obu firm, powiedział, że nie przepada za prowadzeniem spółek publicznych, między innymi dlatego, że przyciągają „bezpodstawne pozwy” i mogą „bardzo utrudniać efektywne działanie”.

Czytaj więcej

Jeff Bezos był już w kapsule na granicy kosmosu, teraz wieszczy, że jeszcze dalej polecą miliony lud
Globalne Interesy
Jeff Bezos przebija Elona Muska. „Za 20 lat miliony ludzi będą żyć w kosmosie”

Jednak podczas spotkania Musk przyznał, że chciałby „znaleźć sposób, aby akcjonariusze Tesli mogli uczestniczyć w SpaceX”, dodając: „może kiedyś SpaceX powinno stać się spółką publiczną, mimo wszystkich wad”.

