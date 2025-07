– Bezpośredni wywiad epidemiologiczny z pacjentką zostanie przeprowadzony, kiedy pozwoli na to stan jej zdrowia. Dzisiaj od członków rodziny pacjentki pobierane są próbki kału – mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Mayko, zastępca rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Cholera Foto: PAP

Jak można się zarazić cholerą?

Cholera wylęga się od trzech do pięciu dni. Główne objawy to bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka, osłabienie. To choroba brudnych rąk, a do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, głównie przez skażoną wodę lub żywność. I to właśnie żywność może okazać się kluczem do stwierdzenia pochodzenia cholery.

Bakterią można zakazić się poprzez zjedzenie niedogotowanych owoców morza lub skorupiaków – to częste źródło zakażenia, ale na razie to tylko hipotezy – słyszymy nieoficjalnie w GIS. Podejrzenia na pewno nie dotyczą zaś wody z sieci wodociągowej. – Woda do spożycia jest objęta bieżącym nadzorem sanitarnym i wiemy, że woda w Stargardzie jest jak najbardziej w porządku – podkreśla Paweł Mayko.

Podejrzenie cholery u pacjentki ze Stargardu to pierwszy możliwy przypadek cholery w Polsce od 2019 r., kiedy chorobę stwierdzono u marynarza, który przypłynął do Świnoujścia z Indii.